Steam Console: le specifiche non sono delle migliori?

Il nome di Valve è tornato a circolare con insistenza. Dopo il trionfo commerciale e mediatico di Steam Deck, la società guidata da Gabe Newell potrebbe, infatti, rilanciare un progetto a lungo accantonato. Ovvero quello relativo alle Steam Machines. Questa volta, però, l’idea non sembrerebbe essere delegata a partner esterni, ma sviluppata in prima persona dall’azienda. Con l’obiettivo di proporre una sorta di “versione fissa” del suo celebre dispositivo portatile. A far crescere le speculazioni è stato l’apparire nei database di Geekbench di un nuovo hardware identificato con il nome in codice Fremont. Già in passato collegato a una “Steam Console”.

Arriva la Steam Console: ecco i dettagli

I dati riportati fanno pensare a un prototipo: processore AMD realizzato su misura, sei core con dodici thread e frequenza base di 3,2 GHz, accompagnati da soli 8 GB di memoria DDR5. Numeri che, almeno sulla carta, risultano meno impressionanti di quanto ci si potrebbe aspettare da un prodotto che dovrebbe rappresentare l’evoluzione naturale di Steam Deck. Quest’ultimo, anche se uscito da qualche anno, può contare su 16 GB di RAM e su un chip meno recente, ma comunque equilibrato.

La discrepanza nelle specifiche non è l’unico elemento a sollevare dubbi. Fremont compare, infatti, equipaggiato con Windows 11 Pro, dettaglio che sembra difficilmente compatibile con la strategia software perseguita da Valve negli ultimi anni. Dopo investimenti significativi nello sviluppo di SteamOS e nell’adozione di Proton, sarebbe quasi impensabile un ritorno completo all’ecosistema Microsoft.

Il fatto che il prototipo giri su Windows potrebbe indicare una fase preliminare di test, senza particolari implicazioni sul prodotto finale. E in effetti non è ancora chiaro che forma prenderà il dispositivo, né se si tratterà di un sistema strettamente legato al gaming da salotto o di un PC compatto pensato per un utilizzo più ampio. Quel che appare evidente, tuttavia, è che Valve sembra intenzionata a non ripetere gli errori commessi con le Steam Machines originali. Non resta che attendere per scoprire quando arriverà sul mercato la nuova console.