Amazon ABBATTE il prezzo di Honor Pad 9: prezzo giù del 70% solo oggi

Amazon riserva una piacevole sorpresa per tutti i consumatori che vogliono accedere ai migliori prodotti in commercio a prezzi da saldo, proprio in questi giorni arriva lo sconto migliore di sempre applicato direttamente su Honor Pad 9, un tablet di ottima qualità che viene a costare solamente 209 euro.

Disponibile sul mercato da ormai qualche anno, il tablet riesce a differenziarsi dalla massa per alcune peculiarità che lo rendono quasi unico nel proprio genere, come dimensioni abbastanza contenute: 278,2 x 180,1 x 7 millimetri di spessore, e soprattutto un peso di 555 grammi, avendo ugualmente il fronte in vetro, il frame in alluminio e la parte posteriore molto resistente.

Il display è da 12,1 pollici di diagonale, con un rapporto schermo/corpo dell’84,7%, è comunque un IPS LCD con refresh rate a 120Hz, 500 nits di luminosità massima, passando anche per la risoluzione di 1600 x 2560 pixel e 249 ppi. Il processore è il Qualcomm Snapdragon SM6450, con processo produttivo a 4 nanometri, una capacità molto buona essendo octa-core a 2,2GHz con GPU Adreno 710. Il sistema operativo, ovviamente, è Android 13, con personalizzazione grafica Magic UI 7.2.

Amazon abbatte i prezzi: oggi Honor Pad 9 costa poco

Quanto costa Honor Pad 9 su Amazon? veramente poco, se considerate che bastano 209 euro per il suo acquisto definitivo al seguente link, nella colorazione Space Gray e con consegna gratuita a domicilio da parte di Amazon.

E’ chiaro che quando parliamo di tablet il comparto fotografico sia il più sacrificato, è anche questo il caso di Honor Pad 9, dove gli utenti si ritrovano a poter abbracciare e sfruttare un sensore da 13 megapixel, con apertura F2.0 e registrazione video al massimo in 4K a 30fps. Spostando l’attenzione nella parte anteriore, invece, è presente un sensore da 8 megapixel con apertura F2.2.