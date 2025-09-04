Acer a IFA 2025: AI al centro delle nuove soluzioni tech

L’apertura di IFA 2025 di ieri segna un momento chiave per Acer, che ha presentato una gamma di dispositivi e soluzioni pensate per ogni esigenza, dal lavoro creativo al gaming fino allo studio. Il filo conduttore è uno solo, ossia l’intelligenza artificiale integrata come motore di innovazione, efficienza e nuove esperienze d’uso.

Il debutto più atteso è quello del Chromebook Plus Spin 514, il primo a integrare il processore MediaTek Kompanio Ultra 910 con NPU dedicata. Una combinazione che promette prestazioni elevate per multitasking, gestione intelligente delle risorse e applicazioni AI direttamente a bordo del dispositivo.

Dall’ultraleggerezza al lavoro ibrido

Acer amplia anche la sua offerta di notebook premium. Il nuovo Swift Air 16, ultraleggero e parte della famiglia Copilot+, punta tutto sulla mobilità estrema senza sacrificare la potenza, con funzioni AI integrate per supportare produttività e creatività. Per le aziende e i professionisti arriva invece TravelMate X14 AI, progettato per diventare il cuore pulsante del lavoro in forma ibrida. Con un design compatto e funzionalità smart, questo laptop promette di semplificare la gestione aziendale e di potenziare le PMI con strumenti ottimizzati dall’IA.

Workstation e gaming: due mondi che si incontrano

Non manca la risposta per chi cerca potenza pura. Acer ha presentato la mini workstation Veriton GN100, basata sul superchip NVIDIA GB10, pensata per carichi di lavoro intensivi legati all’AI e al calcolo avanzato. Sul versante gaming, la scena se la prende il nuovo Predator Helios 18P AI, un laptop ibrido capace di unire le prestazioni richieste dai giocatori con quelle necessarie per il lavoro creativo e professionale. La serie Nitro si arricchisce invece di nuovi PC e display, offrendo soluzioni di qualità a chi cerca prestazioni di alto livello senza compromessi sul prezzo.

Router e monitor di nuova generazione

Il rinnovamento Acer non si ferma ai laptop: l’azienda ha mostrato anche nuovi tablet, monitor e un router Wi-Fi 7, pensato per offrire velocità di connessione estrema e stabilità in scenari di smart home e lavoro remoto. La strategia Acer è integrare l’AI in ogni segmento, dal consumer al business, senza dimenticare intrattenimento e produttività. IFA 2025 diventa così il palcoscenico dove l’azienda mostra un ecosistema completo che abbraccia innovazione, design e nuove modalità d’uso per gli utenti.