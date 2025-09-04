ECOVACS WINBOT W2S OMNI e DEEBOT X11: la nuova era della pulizia domestica smart

Da oltre dieci anni ECOVACS ROBOTICS domina il mercato cinese dei robot per la casa e ha consolidato la sua leadership globale. Ora i WINBOT W2S OMNI e DEEBOT X11 non fanno eccezione. Due device ECOVACS che spingono la pulizia domestica verso un livello mai sperimentato prima. Il primo pensato per i vetri, il secondo per i pavimenti. Un connubio che promette comodità, precisione ed efficienza.

Vetri senza imperfezioni con WINBOT W2S OMNI

Il nuovo ECOVACS WINBOT W2S OMNI introduce la tecnologia TruEdge, capace di arrivare a soli 1,1 mm dai bordi. Sei strisce di gomma con design a vortice rimuovono anche la polvere più ostinata. Il movimento raggiunge 200 rotazioni al minuto, con pressione variabile per bordi e angoli. Il rilevamento intelligente gestisce i percorsi con sensori ad alta sensibilità, evitando aloni e dispersioni di sporco. La nebulizzazione a tre ugelli copre fino al 90% della superficie e l’acqua forma un velo sottile che ammorbidisce lo sporco, mentre il panno assorbente elimina residui senza lasciare segni. L’algoritmo WIN-SLAM 4.0 riconosce finestre di ogni dimensione, superando con agilità maniglie e chiavistelli. Tramite app ECOVACS si scelgono modalità personalizzate: dalla pulizia intensiva a quella rapida, fino alla cura dei soli bordi. La stazione OMNI integra caricatore, stabilizzatore e spazio di stoccaggio. Durata? La batteria continua per 110 minuti, mentre la forza di aspirazione di oltre 800 N assicura aderenza costante. Inoltre, con 12 livelli di protezione, incluso un sistema anticaduta e una corda di sicurezza da 100 kg, la tranquillità è garantita.

Potenza assoluta con DEEBOT X11

Il nuovo ECOVACS DEEBOT X11 porta in casa la tecnologia PowerBoost, capace di gestire superfici fino a 1.000 m² in un solo ciclo. Durante le pause di lavaggio, la batteria recupera il 6% in soli tre minuti, senza tempi morti. Il sistema OZMO ROLLER 2.0 con TruEdge 3.0 applica una pressione di 3.800 Pa, 16 volte superiore ai sistemi tradizionali. Con 200 giri al minuto, il mocio elimina anche le macchie come caffè secco o salsa di soia. Il rullo in nylon ad alta densità, abbinato alle soluzioni detergenti dedicate, assicura pavimenti brillanti. La tecnologia BLAST combina flusso d’aria e aspirazione fino a 19.500 Pa, con un aumento del 262% nella raccolta dei capelli e del 140% delle polveri sottili. Il contenitore da 1,6 litri della stazione OmniCyclone funziona senza sacchetti, riducendo consumi e manutenzione. L’acqua calda a 75°C igienizza i mop, mentre l’aria calda a 63°C asciuga in due ore.

Intelligenza e mobilità senza limiti per i device ECOVACS

Il DEEBOT X11 ECOVACS integra AI Stain Detection 2.0, che regola la pulizia in base alla gravità delle macchie. La tecnologia ZeroTangle 3.0 elimina i grovigli di capelli. AGENT YIKO, basato su intelligenza artificiale, guida l’utente con istruzioni vocali, analizza abitudini e propone piani personalizzati. l sistema TruePass Adaptive 4 Wheel Drive permette poi di superare soglie fino a 4 cm, mentre la tecnologia AIVI 3D 3.0 assicura un riconoscimento preciso di persone, animali e ostacoli. Con superfici metalliche e linee essenziali, il design unisce potenza e raffinatezza. Nel lancio europeo previsto per il 5 settembre 2025, i prezzi ufficiali sono stati comunicati: il WINBOT W2S OMNI è disponibile a partire dal prezzo di 449 €, mentre il DEEBOT X11 è proposto da 1099 €.