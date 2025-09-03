YouTube Music riorganizza l’app: l’icona di ricerca passa in basso

Google ha deciso di cambiare l’interfaccia di una delle sue applicazioni più famose.

YouTube Music è sicuramente una delle piattaforme di intrattenimento più utilizzate dagli utenti. Si tratta infatti dell’applicazione per la condivisione video per antonomasia, tanto che con il tempo è riuscita a creare una vera e propria professione: gli youtuber.

Al giorno d’oggi, YouTube Music presenta circa 2 miliardi di utenti che mensilmente accedono all’applicazione, ed è una fonte di guadagno importante per chi lo utilizza in maniera professionale.

Oggi Google ha deciso di fare dei piccoli cambiamenti su una delle sue app di punta, non stravolgendo la piattaforma, ma effettuando delle piccole modifiche che sicuramente ne miglioreranno l’aspetto.

YouTube Music: ecco cosa cambiano nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni, YouTube Music per Android assisterà a dei piccolissimi cambiamenti, che andranno a migliorare l’esperienza degli utenti sull’App, rendendo la navigazione molto più fluida.

La novità nello specifico riguarderà l’icona per la ricerca, tasto tramite il quale è possibile digitare qualsiasi cosa si intenda trovare su YouTube Music.

Attualmente l’icona per la ricerca, rappresentata da una lente di ingrandimento, si trova in alto a destra.

Ma la sua posizione, soprattutto negli smartphone un po’ più grandi, risultava abbastanza scomoda da raggiungere per gli utenti.

Ecco perché probabilmente Google ha deciso di cambiare questa posizione, sradicando l’icona dalla sua storica collocazione accanto alla campanella delle notifiche, in un altro punto dell’interfaccia.

In particolare, l’icona per la ricerca verrà spostata più in basso, in posizione centrale nella barra. Cliccando sull’icona sarà possibile accedere all’interfaccia per la ricerca e la tastiera non apparirà in maniera automatica, ma bisognerà cliccare due volte sulla lente d’ingrandimento.

In questo modo l’icona di ricerca su YouTube Music risulta sicuramente più accessibile ai pollici degli utenti, che non devono più sforzarsi per raggiungere la lente di ingrandimento in alto, ma possono comodamente trovarla nella barra in basso.