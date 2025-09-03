Elden Ring 2 per Switch 2 bocciato male da Digital Foundry

Come tutti saprete Nintendo recentemente ha lanciato la sua console di seconda generazione, il prodotto ovviamente ha assegnato un passo in avanti da un punto di vista hardware davvero importante, ma come ovvio che sia presenta dei limiti legati al fattore portatile della console, i giochi creati appositamente per questo prodotto non hanno problemi, ma i giochi pensati per le console da salotto ovviamente hanno bisogno di un lavoro di ottimizzazione davvero profondo e pesante per poter girare in modo accettabile, il tutto ovviamente in modo direttamente proporzionale alla pesantezza delle grafiche e delle texture.

Elden Ring delude male

Un titolo davvero molto atteso per quanto riguarda Nintendo switch 2 è Elden Ring 2, del quale si sa veramente pochissimo dal momento che il titolo è finito letteralmente in cono di oscurità che a Privato la community di qualsiasi tipo di notizia, almeno fino a questo momento, recentemente infatti è emerso che 2 portavoce di Digital Foundry abbiano provato in anteprima il titolo sulla console di Nintendo rilasciando un’opinione davvero negativa su come gira titolo.

I due portavoce infatti hanno sottolineato che il titolo gira davvero male sull’hardware della console al punto da raggiungere a stento i 30 frame per secondo, si tratta di un’esperienza di gioco talmente negativa che secondo questi ultimi non è saggio immettere sul mercato il gioco in queste condizioni, secondo uno dei due la principale problematica è legata alla CPU della console che non riesce a far girare il titolo in modo adeguato, i due utenti infatti hanno descritto l’esperienza di gioco paragonandola al videogiocare ad un titolo per Xbox360 o PlayStation 3 ottimizzato male, secondo i due esperti però il prodotto in questione potrebbe far girare il titolo ad almeno 30 frame per secondo stabili ma solo dopo un profondo e concreto lavoro di ottimizzazione.

Effettivamente l’assenza di notizie e dichiarazioni da parte della casa produttrice lascia sperare che i lavori siano in corso e che le parti coinvolte siano consapevoli del problema.