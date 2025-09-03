Whatsapp: il gruppo che con l’inganno sta derubando tutti

Giorno d’oggi, l’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo senza ombra di dubbio e WhatsApp, l’applicazione tinta di verde infatti annovera tra le proprie fila una platea di account che ha superato abbondantemente i 2 miliardi e non sembra dare segni di decrescita, il merito infatti è del team di sviluppo che costantemente rilascia aggiornamenti e migliorie per l’applicazione garantendo un’esperienza d’uso davvero senza precedenti, tutto ciò ovviamente ha trasformato WhatsApp nelle applicazione da abbattere, ma purtroppo nasconde un lato oscuro che negli ultimi anni è diventato decisamente prepotente, scopriamo di cosa si tratta.

L’applicazione nello specifico viene sfruttata in modo dannoso da alcuni utenti poco raccomandabili, il cui nome ovviamente è abbastanza immediato, parliamo dei truffatori, questi utenti infatti a tratti dall’utenza davvero imponente dell’applicazione cercano di utilizzarla per colpire gli utenti comuni dal momento che un maggior numero di persone equivale ad un maggiore numero di prede potenziali, ecco dunque che le truffe su WhatsApp sono diventate una certezza e continuano a colpire senza sosta nonostante la piattaforma cerchi di limitarle.

Il fenomeno ovviamente è arrivato anche qui in Italia e non sembra fare sconti, recentemente è arrivata infatti una nuova Truffa che con un inganno molto subdolo riesce ad attaccare gli utenti, scopriamo di cosa si tratta.

Truffa tramite un gruppo

L’inganno che sta danneggiando molti utenti esordisce tramite un gruppo WhatsApp, la vittima viene aggiunta a sorpresa e all’interno di questo gruppo si propone di ottenere facili guadagni semplicemente svolgendo alcune banali attività come mettere like ad alcuni video, i truffatori infatti si spacciano per dei collaboratori ufficiali di YouTube e promettono tanti soldi in poco tempo, effettivamente i bonifici vengono veramente inviati e si tratta di qualche euro utilizzato sia per conquistare la fiducia del malcapitato sia per riciclare il denaro già derubato, dopodiché si chiede alla vittima di inviare a sua volta un bonifico di qualche centinaio di euro promettendone la restituzione aumentata, ed è proprio questo il circolo truffaldino, i truffatori ricevono Soldi e questi ultimi vengono inviati indietro completamente ripuliti, se anche voi doveste ricevere questo tipo di contatto non seguite nessuna istruzione, bloccate tutto.