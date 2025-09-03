Motorola Moto G56: un prezzo RIDICOLO oggi su Amazon

Amazon riserva una piacevole sorpresa per tutti gli utenti che vogliono acquistare nuovi smartphone in questo periodo, difatti è disponibile una promozione che abbassa di molto la spesa finale che ci si ritrova a sostenere sull’acquisto di un Motorola Moto G56.

Lo smartphone, disponibile sul mercato davvero da pochissimi mesi, si contraddistingue dalla massa con un buonissimo display da 6,72 pollici di diagonale, il quale raggiunge risoluzione di 1080 x 2400 pixel, passando per il suo essere un IPS LCD con refresh rate a 120Hz, ma anche con densità di 391 ppi e protezione Gorilla Glass 7i. Il processore è perfettamente in linea con la fascia di prezzo, essendo comunque un MediaTek Dimensity 7060, octa-core con una frequenza di clock che si aggira attorno ai 2,6GHz, passando anche per GPU IMB BXM-8-256 e un quantitativo di RAM più che interessante: 8GB. Il taglio di memoria interna, come al solito del resto, varia in relazione alla scelta che farete in fase di acquisto, ma ricordate che è comunque espandibile con microSD.

Collegatevi subito al canale Telegram @codiciscontotech dedicato a Amazon, dove potete avere i codici sconto Amazon gratis, scoprire le migliori offerte e anche tutti i prezzi più bassi in esclusiva.

Motorola Moto G56: la promozione più incredibile su Amazon

Risparmiare con Amazon è sempre più semplice e alla portata di tutti, con l’utente che si ritrova a poter acquistare il Motorola Moto G56 spendendo comunque relativamente poco: soli 199 euro, contro i 269 euro previsti in origine di listino, abbracciando in questo modo una effettiva riduzione del 26%. Premete questo link per l’acquisto.

Il comparto fotografico dello smartphone è composto, nella parte posteriore, da due sensori: un principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, anch’esso comunque di più che discreta qualità. La batteria, infine, è un componente da 52000mAh, più che sufficiente per godere della sua qualità per lunghe giornate.