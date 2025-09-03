Samsung Sound Tower illumina IFA 2025 con musica e spettacolo

Alla fiera IFA 2025 di Berlino, Samsung ha presentato la nuova generazione di Sound Tower, una linea di speaker pensata per chi vuole vivere la musica come un’ esperienza totale. L’azienda coreana ha introdotto due modelli, ST50F e ST40F, entrambi caratterizzati da un design moderno, da una lunga autonomia e da un sistema di luci dinamiche che si sincronizza con il ritmo delle canzoni.

Samsung ha ridisegnato il comparto visivo per rendere la Sound Tower non solo un altoparlante, ma un vero e proprio elemento scenografico. I LED integrati creano effetti a 360°, con cinque aree illuminate che si accendono in tempo reale seguendo battiti e frequenze. Tramite l’app dedicata è possibile scegliere tra preset e pattern diversi, passando da atmosfere rilassate a scenari più energici. Non mancano modalità extra come DJ Booth e Karaoke, oltre all’ingresso per strumenti musicali, che trasformano la Sound Tower in un palco domestico.

Samsung punta su autonomia e potenza per le nuove Sound Tower

Oltre all’impatto visivo, Samsung ha puntato molto sulla qualità del suono. Il modello ST50F offre una potenza di 240W, mentre lo ST40F arriva a 160W. Grazie alla tecnologia Waveguide applicata ai tweeter a doppia cupola, il suono viene diffuso in modo uniforme, con bassi personalizzabili e alti limpidi. Per adattarsi a contesti diversi sono previste modalità dedicate: dallo standard alle versioni Stadium e Outdoor, passando per impostazioni che privilegiano profondità o brillantezza.

L’autonomia rappresenta un altro punto di forza. Il modello più potente garantisce fino a 18 ore di riproduzione con una singola carica, mentre la resistenza agli spruzzi d’acqua IPX4 consente di utilizzare la Sound Tower anche all’aperto senza timori. La funzione Auracast Group Play permette inoltre di collegare più unità, creando un sistema sonoro più ampio, mentre la modalità True Wireless Stereo consente di distinguere canali destro e sinistro per un ascolto bilanciato.

Dal punto di vista del design, Samsung ha scelto linee geometriche e un approccio funzionale. Maniglie integrate, ruote e impugnature telescopiche rendono i dispositivi facilmente trasportabili. Insomma, con questa nuova gamma, Samsung propone quindi un sistema che unisce potenza, autonomia e portabilità, pensato per chi desidera portare la festa letteralmente ovunque.