Tesla Model Y a 6 posti: indizio per l’arrivo in Europa

A quanto pare qualcosa si muove in casa Tesla dal momento che l’azienda si sta preparando a lanciare la sua nuova model Y passo lungo e a sei posti in Cina, tale modello viene definito anche come model YL ed è stato anticipato dal solito sito del ministero dell’industria e dell’information technology cinese, il quale ha fornito anche un primo assaggio delle caratteristiche principali, la domanda che sorge spontanea però se quest’ultimo sarà dedicato al solo mercato cinese o lo vedremo anche altrove, come in Europa.

La risposta ci arriva dai dintorni del Nürburgring, circuito dal quale ci arrivano alcuni scatti spia che mostrano una model Y con un camuffamento sia all’anteriore che al posteriore, alcuni dettagli lasciano pensare che si tratti proprio dell’auto a passo lungo citata sopra.

Anche per l’Europa

Ovviamente si tratta di informazioni che vanno prese sicuramente con le pinze, ma le immagini mostrano il taglio delle portiere posteriori che termina chiaramente davanti il pass ruota, dettaglio che vediamo solamente sul modello già visto in Cina, dunque sembrerebbe proprio che Tesla stia testando sulle strade europee la versione a passo lungo del suo SUV elettrico, tra l’altro anche se parzialmente coperti da pellicole, si nota che i cerchi hanno lo stesso design di quelli del modello cinese.

Una model Y a passo lungo sei posti in Europa potrebbe dunque prendere il posto della vecchia model Y che per un certo periodo venne proposta addirittura in una variante a sette posti, ovviamente non rimane che attendere per capirne di più, sebbene ci sia da valutare anche il fattore legato alla Gigafactory di Tesla presente in Germania che produce per l’appunto le mode Y per il mercato europeo, dunque, è altamente probabile che la società possa sfruttare il suo sito di produzione presenti in Europa per lanciare questa nuova vettura.