Ad
News

TCL AR: occhiali che creano uno schermo virtuale da 200 pollici

TCL lancia occhiali AR compatti e leggeri, capaci di trasformare qualsiasi ambiente in un cinema privato grazie a un display virtuale.

scritto da Rosalba Varegliano

Immagina di poter guardare film, giocare o lavorare su uno schermo immenso, senza ingombri. Questa è la promessa dei nuovi occhiali RayNeo Air 2 targati TCL. Si tratta di un dispositivo leggerissimo che, una volta collegato a smartphone, console o PC via cavo, proietta uno schermo virtuale equivalente a circa 200–201 pollici visto a distanza.

Il risultato è un’esperienza visiva immersiva. I micro-OLED ad alta definizione offrono immagini fluide grazie al refresh rate di 120 Hz e una luminosità elevata fino a 600 nit, il tutto in una cornice che pesa meno di cento grammi. Il comfort è garantito anche grazie a un rivestimento “eye-friendly” certificato e a un design ergonomico che si adatta al viso senza risultare ingombrante.

Visione nitida, suono riservato (H2) con i nuovi occhiali AR di TLC

I RayNeo Air 2 offrono non solo un’immagine chiara e dettagliata, ma anche un’esperienza sonora discreta. Gli speaker integrati utilizzano una tecnologia che concentra il suono verso le orecchie dell’utente, riducendo il disturbo per chi è intorno—una modalità smart spesso definita come “Whisper Mode“. Nei modelli più recenti, come il RayNeo Air 3s Pro, TCL punta ancora più in alto: 1.200 nit di luminosità, un rapporto di contrasto ultra elevato e un’ampia copertura cromatica garantiscono colori vividi e brillanti, mentre quattro speaker spaziali seguono i movimenti della testa per un audio realmente immersivo.

Collegare gli occhiali è semplice se il dispositivo di origine supporta l’uscita video USB-C DisplayPort. In caso contrario, è possibile usare adattatori specifici (come il JoyDock per la Nintendo Switch o dongle HDMI) che permettono di usare gli occhiali anche con iPhone o sistemi non compatibili. Alcuni accessori inoltre consentono persino la ricarica rapida del dispositivo collegato mentre si usa il visore—molto utile durante sessioni lunghe o viaggi.

Il vantaggio più evidente è l’enorme “schermo” portatile: perfetto per visione privata, gaming in mobilità o lavoro in luoghi condivisi. La luminosità intensa ed il refresh fluido offrono un’esperienza quasi cinematografica. Tuttavia, si tratta pur sempre di uno schermo simile a un visore—serve una certa posizione stabile della testa per mantenere la visuale nitida; spostarsi rischia di sfocare i bordi, e la mancanza di una batteria interna implica l’uso continuo del cavo. Inoltre, chi ha bisogno di correzioni visive probabilmente dovrà acquistare accessori per inserire lenti graduate.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rosalba Varegliano

Dal 2017 collaboro con TecnoAndroid, adottando un approccio attento ai dettagli e puntando sempre alla perfezione, per offrire un punto di vista chiaro e preciso sulle ultime novità del settore tech.