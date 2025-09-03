TCL AR: occhiali che creano uno schermo virtuale da 200 pollici

Immagina di poter guardare film, giocare o lavorare su uno schermo immenso, senza ingombri. Questa è la promessa dei nuovi occhiali RayNeo Air 2 targati TCL. Si tratta di un dispositivo leggerissimo che, una volta collegato a smartphone, console o PC via cavo, proietta uno schermo virtuale equivalente a circa 200–201 pollici visto a distanza.

Il risultato è un’esperienza visiva immersiva. I micro-OLED ad alta definizione offrono immagini fluide grazie al refresh rate di 120 Hz e una luminosità elevata fino a 600 nit, il tutto in una cornice che pesa meno di cento grammi. Il comfort è garantito anche grazie a un rivestimento “eye-friendly” certificato e a un design ergonomico che si adatta al viso senza risultare ingombrante.

Visione nitida, suono riservato (H2) con i nuovi occhiali AR di TLC

I RayNeo Air 2 offrono non solo un’immagine chiara e dettagliata, ma anche un’esperienza sonora discreta. Gli speaker integrati utilizzano una tecnologia che concentra il suono verso le orecchie dell’utente, riducendo il disturbo per chi è intorno—una modalità smart spesso definita come “Whisper Mode“. Nei modelli più recenti, come il RayNeo Air 3s Pro, TCL punta ancora più in alto: 1.200 nit di luminosità, un rapporto di contrasto ultra elevato e un’ampia copertura cromatica garantiscono colori vividi e brillanti, mentre quattro speaker spaziali seguono i movimenti della testa per un audio realmente immersivo.

Collegare gli occhiali è semplice se il dispositivo di origine supporta l’uscita video USB-C DisplayPort. In caso contrario, è possibile usare adattatori specifici (come il JoyDock per la Nintendo Switch o dongle HDMI) che permettono di usare gli occhiali anche con iPhone o sistemi non compatibili. Alcuni accessori inoltre consentono persino la ricarica rapida del dispositivo collegato mentre si usa il visore—molto utile durante sessioni lunghe o viaggi.

Il vantaggio più evidente è l’enorme “schermo” portatile: perfetto per visione privata, gaming in mobilità o lavoro in luoghi condivisi. La luminosità intensa ed il refresh fluido offrono un’esperienza quasi cinematografica. Tuttavia, si tratta pur sempre di uno schermo simile a un visore—serve una certa posizione stabile della testa per mantenere la visuale nitida; spostarsi rischia di sfocare i bordi, e la mancanza di una batteria interna implica l’uso continuo del cavo. Inoltre, chi ha bisogno di correzioni visive probabilmente dovrà acquistare accessori per inserire lenti graduate.