Samsung: il nuovo spot ironizza ancora sugli iPhone di Apple

Samsung ha deciso ancora di colpire la concorrenza con un’ironia pungente. L’occasione è il lancio di un nuovo spot diffuso sui suoi canali social. Qui vengono messi sotto i riflettori due elementi chiave del Galaxy Z Fold 7. Ovvero la struttura pieghevole e l’intelligenza artificiale generativa che ne potenzia le funzioni. La scelta non è casuale, perché entrambi i punti rappresentano un terreno su cui Apple, almeno per il momento, non può competere. Da un lato, infatti, non esiste ancora un iPhone pieghevole, dall’altro la tanto annunciata “Apple Intelligence” non ha raggiunto il livello delle soluzioni integrate da Samsung con Galaxy AI e da Google con Gemini.

Nuovo spot Samsung in arrivo per i prossimi Galaxy

Il filmato, intitolato “The Real Upgrade”, è costruito come una piccola scena comica. In piscina, un uomo senza maglietta riceve dal suo agente la richiesta di un primo piano in cui indossi una t-shirt. Sembra un’impresa impossibile, dato che non ci sono vestiti a disposizione. Interviene allora un amico che usa un iPhone per provare a risolvere la situazione. Prima piazza un tovagliolo sul petto del protagonista, poi una grande foglia, cercando di trasformare lo scatto in qualcosa di presentabile. Ma il risultato non convince.

Il colpo di scena arriva con il Galaxy Z Fold 7. L’uomo apre una foto di sé stesso e, con un rapido schizzo, abbozza il profilo di una camicia a fiori. In pochi secondi la funzione Sketch to Image la rende realistica e dettagliata.

Non si tratta certo di un episodio isolato. Da sempre le campagne pubblicitarie dei grandi marchi della tecnologia si alimentano di frecciate reciproche. Samsung in particolare ha spesso scelto di sottolineare con ironia ciò che Apple non offre. La storia insegna che tali battute non sono soltanto divertimento, ma strumenti di marketing studiati. Samsung, con “The Real Upgrade”, non fa eccezione.