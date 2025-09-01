Samsung Galaxy F17 5G e M17 5G su Geekbench, cosa sappiamo

Samsung sta preparando il debutto di due nuovi smartphone di fascia media, i Galaxy F17 5G e Galaxy M17 5G, entrambi recentemente comparsi nei database di Geekbench. Le informazioni trapelate offrono un primo sguardo sulle specifiche tecniche, confermando la presenza del chipset Exynos 1330, già utilizzato con successo in altri modelli dell’azienda sudcoreana.

Samsung Galaxy F17 5G e M17 5G si affacciano su Geekbench con chip Exynos 1330

Secondo i benchmark, entrambi i dispositivi saranno equipaggiati con 8 GB di RAM e sistema operativo Android 15, arricchito dall’interfaccia One UI 8 dell’azienda, garantendo quindi un’esperienza aggiornata e in linea con gli ultimi standard software di Samsung. Il punteggio ottenuto su Geekbench mostra prestazioni adeguate per la fascia di mercato a cui si rivolgono. Tutti gli smartphone, soprattutto i più recenti, dovrebbero garantire un buon equilibrio tra efficienza energetica e potenza, rendendoli ideali per utilizzo quotidiano, multitasking e l’intrattenimento multimediale. Ed è proprio questo l’obiettivo che Samsung si pone con i due nuovi modelli.

Non sono ancora emersi dettagli ufficiali sul display, ma i rumor parlano di un pannello AMOLED con refresh rate da 120 Hz, ormai uno standard per gli smartphone 5G di questa categoria. Anche sul fronte della fotocamera si ipotizza un obiettivo principale da 50 MP, affiancato da sensori secondari per grandangolo e profondità. La batteria dovrebbe aggirarsi intorno ai 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida, per garantire un’autonomia solida e tempi di ricarica contenuti.

Come già avvenuto in passato con i modelli precedenti, la differenza principale tra le serie F e M sarà la distribuzione. La gamma Galaxy F17 5G potrebbe essere destinata ad alcuni mercati specifici come l’India, mentre il Galaxy M17 5G avrà probabilmente una diffusione più ampia a livello globale. Il lancio ufficiale è atteso entro la fine dell’anno. Con questi due dispositivi, Samsung sembra pronta a rafforzare ulteriormente la sua presenza nel segmento medio del mercato 5G.