Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: lusso e poesia per la stagione del risveglio

Rolls -Royce ha presentato la Spectre Inspired by Primavera, una serie di auto speciali che trasforma l’elettrica di lusso in un omaggio alla stagione dei fiori. Disponibile su commissione fino ai primi mesi del 2026, la collezione comprende tre varianti, ovvero Evanescent, Reverie e Blossom, ciascuna con una propria anima estetica e significato simbolico. Le prime consegne sono previste poco prima dell’arrivo della Primavera del prossimo anno.

Rolls Royce Spectre: tre anime per un’unica ispirazione

Il design della serie rende omaggio al fiore di ciliegio, simbolo universale della rinascita. Gli esterni sfoggiano una coachline dipinta a mano che raffigura rami in fiore, cerchi da 23” che richiamano petali in apertura e dettagli unici firmati dal team Bespoke di Goodwood. Anche gli interni sono un intreccio di artigianalità e tecnologia. Possiamo infatti notare immediatamente incisioni laser su legni Blackwood, poggiatesta ricamati e inserti luminosi che evocano le costellazioni del “Triangolo di Primavera”.

Ogni versione della Spectre Inspired by Primavera racconta una sfaccettatura diversa della stagione. Evanescent rappresenta la bellezza fugace dei fiori selvatici. La carrozzeria Crystal over Artic White è impreziosita da dettagli turchesi e interni in pelle Grace White con profili Chartreuse, creando un contrasto sofisticato. Reverie celebra invece la spiritualità della primavera come momento di rinascita e pace interiore. L’esterno in Duck Egg Blue si unisce a dettagli Forge Yellow, che ritornano negli interni in un raffinato abbinamento di Grace White e blu Charles. Infine, Blossom cattura l’energia del momento in cui la natura esplode in piena fioritura. La tonalità Velvet Orchid Metallic domina la carrozzeria, accompagnata da tocchi Forge Yellow e interni arricchiti da dettagli in Peony Pink.

Insomma, con questa collezione, Rolls -Royce conferma ancora una volta la propria vocazione. Ovvero il desiderio di trasformare l’auto in un’opera d’arte in movimento, capace di evocare emozioni senza tempo attraverso materiali preziosi e una cura maniacale per i dettagli.