Rolls-Royce Black Badge Spectre: la più potente di sempre

Rolls-Royce ha deciso di svelare una versione ancora più esclusiva della sua Spectre elettrica. Dopo meno di due anni dal suo debutto, la casa inglese lancia la Black Badge Spectre, una versione potenziata per i clienti più esigenti. La nuova auto si distingue per la colorazione Vapour Violet, ispirata ai colori neon degli anni ’80 e ’90, così particolare e accattivante che sembra quasi fumettistica. Il contrasto con il cofano in Iced Black è un altro esempio di come l’azienda voglia spiccare per la sua innato lusso. In alternativa, la vasta gamma di colori Rolls-Royce offre infinite possibilità di personalizzazione (ma il viola vince su tutto). I cerchi in lega da 23 pollici, con una finitura parzialmente lucidata o completamente nera, completano l’aspetto audace e raffinato della vettura. Inoltre, la griglia illuminata con finitura scura sottolinea la potenza di questa macchina unica nel suo genere. Ogni dettaglio è pensato per emozionare.

Le prestazioni Rolls-Royce da vera regina della strada

Il centro della Rolls-Royce Black Badge Spectre è un doppio motore elettrico da 485 kW (659 CV) e 1.075 Nm di coppia. Incredibile, no? Grazie alla trazione integrale, le prestazioni sono straordinarie. Con la modalità Infinity, il conducente può sfruttare tutta la potenza in un battito di ciglia. Questo non è solo un modo di guidare, è un’esperienza sensoriale: quando attivata, la strumentazione cambia per rispecchiare il carattere più grintoso della vettura.

Immaginate di partire da fermi e attivare la Spirited Mode, un po’ come un “Launch Control” che permette di accelerare da 0 a 96 km/h in 4,1 secondi. Non è un sogno, non è un film alla “Fast and Furious”, è pura realtà. Con un’autonomia che va dai 493 ai 530 km, la Black Badge Spectre non è solo potente ma anche sorprendentemente pratica. Rolls-Royce ha anche migliorato la dinamica di guida. Con interventi mirati su sterzo, telaio e stabilizzazione del rollio, l’auto è progettata per esaltare ogni curva e rettilineo. La potenza non è mai troppo. Quanto costa un’esperienza così unica? Rolls-Royce non ha rivelato il prezzo, ma come sempre e come potevate immaginare, il costo sarà solo per pochi fortunati.