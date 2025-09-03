Gmail cambia: ecco il nuovo look ispirato a Material 3 Expressive

Con il rilascio della versione 2025.08.11.x, Gmail continua a rinnovarsi. Portando così, sullo smartphone, un linguaggio visivo più in linea con Material 3 Expressive. Dopo gli interventi di agosto, l’app si arricchisce ora di ulteriori dettagli grafici. I quali rafforzano l’identità del servizio e lo rendono più coerente con le altre applicazioni di Google. Non si tratta solo di piccoli ritocchi estetici, ma di un approccio che ridefinisce il modo in cui gli elementi dell’interfaccia vengono percepiti dall’utente. Con un’attenzione particolare a uniformità e fluidità. Uno dei cambiamenti più evidenti è visibile già nella home dell’app. Si tratta dell’elenco delle cconversazioni che non appare più come un insieme di righe separate, ma viene inserito in un contenitore unico.

Tale tipo di soluzione, che richiama l’impostazione adottata in Google Messaggi, dona un aspetto più compatto e ordinato alla lista. La stessa filosofia è stata applicata anche a sezioni affini, come la scheda di Google Chat, dove l’esperienza visiva risulta adesso più armonizzata.

Google: nuove modifiche introdotte per Gmail

L’attenzione al dettaglio prosegue nelle animazioni legate alle azioni rapide. Scorrere lateralmente una mail per archiviarla, eliminarla o segnarla come letta non produce più un semplice movimento, ma è accompagnato da un effetto “a pillola” che conferisce morbidezza e un senso di continuità. Tale linguaggio animato, che Google sta adottando sempre di più contribuisce a creare una sensazione di coerenza e riconoscibilità nell’esperienza complessiva.

Aprendo una singola email, l’impronta del nuovo stile si conferma. La parte superiore dello schermo, dove si trovano la barra dell’app e l’oggetto del messaggio, viene inserita in un contenitore dedicato. Staccandosi così con decisione dal resto del contenuto. Anche i pulsanti cambiano. Non si tratta più di semplici icone vuote, ma elementi pieni e ben definiti, con “Rispondi” e “Inoltra” messi in risalto dal Dynamic Color che ne armonizza le tonalità con il tema del dispositivo. Una scelta che dà risalto alle azioni principali e ne semplifica l’individuazione, anche se la barra inferiore rimane invariata rispetto alla struttura precedente.