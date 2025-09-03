Kena, continua la super promo con due mesi gratis

Una delle offerte di rete mobile più interessanti proposte dall’operatore telefonico virtuale Kena Mobile è senz’altro quella denominata Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis. La sua disponibilità sarebbe dovuta terminare qualche giorno fa, ovvero lo scorso 1 settembre 2025. Tuttavia, l’offerta risulterà ancora disponibile all’attivazione nei negozi fisici autorizzati fino alla giornata del prossimo 10 settembre 2025. Inoltre, l’offerta sembra essere disponibile anche online, soltanto però in una pagina dedicata.

Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis continua ancora per qualche altro giorno

Una delle super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continuerà ad essere disponibile ancora per qualche altro giorno. Come già detto, nei negozi fisici autorizzati continuerà ad essere a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 10 settembre 2025. L’offerta non è invece più disponibile all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore, ma soltanto in una pagina dedicata, secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it.

Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis è una delle offerte più interessanti e soprattutto più convenienti che l’operatore abbia proposto fino ad ora. Ogni mese, infatti, gli utenti che attiveranno quesra offerta potranno utilizzare fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti 5G. Il bundle di traffico dati diventerà inoltre 200 GB se gli utenti sceglieranno come metodo di pagamento Ricarica Automatica. Oltre a questo, sono poi compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri.

Come ricorda anche il nome, il costo per il rinnovo è di soli 5,99 euro al mese. Tutto questo però non basta. Con questa offerta, l’operatore ha deciso di proporre i primi due mesi di rinnovo in maniera totalmente gratuita. Non è inoltre previsto nemmeno il costo di attivazione dell’offerta in questione. Ricordiamo però che si tratta di un’offerta non rivolta a tutti. È infatti attivabile soltanto dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.