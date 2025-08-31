Ad
PosteMobile: la Creami Extra WOW domina, tanti giga e un prezzo assurdo

Con i suoi 50GB la promo di PosteMobile garantisce il meglio mensilmente agli utenti che la scelgono ad agosto

scritto da Felice Galluccio
PosteMobile, il gestore virtuale di Poste Italiane, arricchisce il proprio listino con Creami Extra WOW 50, un’offerta pensata per chi cerca un piano semplice, completo e dal prezzo contenuto. La proposta è accessibile a tutti, senza limitazioni sull’operatore di provenienza, e garantisce connettività veloce fino a 300 Mbps in 4G+.

Dettagli dell’offerta di PosteMobile per gli utenti

All’interno della Creami Extra WOW 50 ci sono tutti i contenuti migliori, tra cui 50 giga di traffico dati in 4G+. Non possono chiaramente mancare minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Il prezzo ogni mese sarà di soli 5,99 €, prezzo davvero competitivo per le offerte di questo genere.

Per quanto concerne la qualità, non ci sono dubbi: a garantire sono gli stessi utenti che negli anni si sono appoggiati ad un gestore come PosteMobile.

Attivazione e modalità di sottoscrizione della Creami Extra WOW

L’offerta può essere attivata da qualunque utente, a prescindere dall’operatore di provenienza. Il processo di attivazione è rapido e flessibile: è possibile procedere online, direttamente in un ufficio postale o al telefono con l’assistenza di un operatore.

Il costo di attivazione è di 10 € una tantum e include anche il prezzo della SIM, senza ulteriori spese aggiuntive per la spedizione o la consegna.

Un piano semplice e senza vincoli: PosteMobile vince così

Con minuti e SMS illimitati, 50 giga in 4G+ e un prezzo fisso nel tempo, la Creami Extra WOW 50 si rivolge a chi vuole una soluzione trasparente e senza vincoli contrattuali. Il mix di costi contenuti, quantità di dati adeguata e possibilità di attivazione in più canali rende questa offerta particolarmente interessante per un’ampia fascia di utenti.

PosteMobile conferma così la propria strategia: unire prezzi competitivi, semplicità di gestione e una rete performante, rafforzando la propria presenza nel mercato delle tariffe mobili low cost. Potrebbe essere questo il momento giusto per sottoscrivere un’offerta così interessante.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!