PosteMobile: la Creami Extra WOW domina, tanti giga e un prezzo assurdo

PosteMobile, il gestore virtuale di Poste Italiane, arricchisce il proprio listino con Creami Extra WOW 50, un’offerta pensata per chi cerca un piano semplice, completo e dal prezzo contenuto. La proposta è accessibile a tutti, senza limitazioni sull’operatore di provenienza, e garantisce connettività veloce fino a 300 Mbps in 4G+.

Dettagli dell’offerta di PosteMobile per gli utenti

All’interno della Creami Extra WOW 50 ci sono tutti i contenuti migliori, tra cui 50 giga di traffico dati in 4G+. Non possono chiaramente mancare minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Il prezzo ogni mese sarà di soli 5,99 €, prezzo davvero competitivo per le offerte di questo genere.

Per quanto concerne la qualità, non ci sono dubbi: a garantire sono gli stessi utenti che negli anni si sono appoggiati ad un gestore come PosteMobile.

Attivazione e modalità di sottoscrizione della Creami Extra WOW

L’offerta può essere attivata da qualunque utente, a prescindere dall’operatore di provenienza. Il processo di attivazione è rapido e flessibile: è possibile procedere online, direttamente in un ufficio postale o al telefono con l’assistenza di un operatore.

Il costo di attivazione è di 10 € una tantum e include anche il prezzo della SIM, senza ulteriori spese aggiuntive per la spedizione o la consegna.

Un piano semplice e senza vincoli: PosteMobile vince così

Con minuti e SMS illimitati, 50 giga in 4G+ e un prezzo fisso nel tempo, la Creami Extra WOW 50 si rivolge a chi vuole una soluzione trasparente e senza vincoli contrattuali. Il mix di costi contenuti, quantità di dati adeguata e possibilità di attivazione in più canali rende questa offerta particolarmente interessante per un’ampia fascia di utenti.

PosteMobile conferma così la propria strategia: unire prezzi competitivi, semplicità di gestione e una rete performante, rafforzando la propria presenza nel mercato delle tariffe mobili low cost. Potrebbe essere questo il momento giusto per sottoscrivere un’offerta così interessante.