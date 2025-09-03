Porsche: niente più produzione interna di batterie

Molte volte la strada della produzione interna delle componenti di cui si ha bisogno non sempre rappresenta la scelta economicamente e strategicamente più giusta. Tale scoperta recentemente l’ha fatta Porsche a proprie spese dal momento che dopo quattro anni ha deciso ufficialmente di chiudere la produzione di batterie per le proprie vetture elettriche affidandosi a produttori esterni, tale decisione nasce dopo un’attenta analisi sia in chiave mercato sia legata alle proprie finanze e alle spese che tale produzione comporterebbe.

Addio alla produzione ma non allo sviluppo

Nello specifico, la società annunciato che la divisione per quanto riguarda Le batterie ad altre prestazioni non verrà completamente chiusa, bensì verrà totalmente riconvertita in favore di ricerca e sviluppo, la società infatti si è resa conto che portare avanti la produzione di massa di queste celle comporterebbe spese miliardarie dal momento che è necessario soddisfare volumi elevati in un momento in cui il mercato è altamente competitivo e le condizioni economiche non sono particolarmente favorevoli, di conseguenza l’azienda preferisce affidarsi a partners esterni puntando maggiormente sullo sviluppo di tecnologie che serviranno poi alla produzione di future batterie da prestazioni ancora più elevate.

Si tratta di una scelta che arriva dopo quattro anni in cui la società ha cercato di produrre improprio le celle ad alta energia per le proprie vetture di spicco, il tutto inizio infatti nel 2021 e si interrompe ora nel 2025, Porsche infatti non intende proseguire oltre all’interno di un business che non la vede come protagonista e soprattutto all’interno del quale sono presenti in realtà ben più strutturate che garantiscono costi più accessibili se si punta all’acquisto piuttosto che alla produzione.

Ecco che dunque Porsche continuerà le proprie partnership con altri colossi del settore come CATL che già si occupa di produrre i pacchi batterie famose come la Porsche MACAN, il tutto ovviamente in attesa di una svolta che magari arriverà nel corso dei prossimi anni.