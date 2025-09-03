Gmail cambia volto: redesign espressivo, nuove scorciatoie e funzioni in arrivo

Google continua ad aggiornare Gmail, il suo client di posta elettronica più diffuso su Android e iOS. Negli ultimi giorni è partita la distribuzione di una serie di novità che combinano un nuovo look grafico, piccole ma importanti scorciatoie e persino l’inizio di funzioni inedite che potrebbero trasformare l’app in un hub più versatile.

Con la versione 2025.08.11, Gmail introduce un redesign espressivo ispirato ai principi del Material 3. La barra di ricerca diventa più spessa e centrale, mentre il menù hamburger e l’avatar dell’account vengono riposizionati. Le email sono raccolte in schede separate da linee orizzontali, con un margine visivo ai lati che rende l’interfaccia più ariosa. Anche i gesti a scorrimento cambiano animazione. Ora infatti l’azione si visualizza con un’icona circolare che cresce man mano, conferendo maggiore coerenza visiva.

Gmail e Google Chat: nuove integrazioni e il debutto del tracking pacchi in Europa

Un’altra novità, forse meno appariscente ma molto utile, è la scorciatoia “Segna come letta” direttamente nelle notifiche. Premendola, la mail viene contrassegnata senza aprire l’app, velocizzando la gestione quotidiana.

Accanto al redesign, emerge anche un’altra importante funzione finora disponibile solo negli Stati Uniti, ovvero il tracciamento dei pacchi. Secondo le prime segnalazioni in Germania, Gmail sta iniziando a mostrare in Europa schede informative con le consegne in arrivo, posizionate sopra la Posta in arrivo o tra i risultati di ricerca quando si digitano parole chiave legate alle spedizioni. Non è ancora chiaro se il lancio riguardi tutta l’UE o solo mercati selezionati.

Sul fronte delle funzioni in lavorazione, il codice della versione 2025.08.18 rivela sviluppi legati a Google Chat, integrata in Gmail. Tra le novità allo studio ci sono: riepiloghi proattivi per conversazioni molto attive, notifiche delle reazioni con emoji e una gestione più chiara delle notifiche tramite riepiloghi. Se implementate, queste funzioni renderebbero Gmail un centro ancora più integrato per email, chat e collaborazione, migliorando l’esperienza utente. L’app continua così a evolversi, equilibrando estetica e utilità pratica. Da strumento pensato solo per la posta elettronica, Gmail si trasforma così pian piano in un esistema comunicativo, capace di gestire non solo email ma anche notifiche, spedizioni e interazioni dirette.