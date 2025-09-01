Pixel 10: grande update per la fotocamera da Google

Google, dopo il lancio della sua ultima generazione di smartphone pixel ha deciso di aggiornare anche l’applicazione fotocamera implementata all’interno dei dispositivi, introducendo interessanti novità e anche il nuovo linguaggio di design definito come Material 3 Expressive, In arrivo una vera e propria rinfrescata al design insieme funzionalità innovative, scopriamo insieme che cosa cambia.

Tante novità

Google torna dunque ad aggiornare la fotocamera pixel e questa volta lo fa in modo decisamente concreto, il numero della nuova versione è 10.0.081.790960413. 20 già in fase di rilascio graduale su tutti gli smartphone che eseguono almeno Android 16.

aprendo la fotocamera, dunque possiamo notare delle differenze già a colpo d’occhio, il design del pulsante di scatto è cambiato e anche la forma delle icone al lato di quest’ultimo, cambia leggermente anche il design del selettore dello zoom mentre l’icona delle impostazioni diventa piena e non più solamente come contorno, un’altra novità si manifesta anche nel passaggio tra le varie modalità di scatto dal momento che adesso il testo scorre dietro la pillola ovale che rimane fissa per poi espandersi sulla modalità selezionata.

Per quanto riguarda le novità fotografiche, adesso tutte le varie modalità di scatto sono accompagnate da un’icona esplicativa presente sul pulsante di scatto, mentre effettuando un tap sull’ingranaggio per accedere all’impostazioni per la modalità fotografica noteremo che le icone sono diventate più quadrate ma con gli angoli smussati, ma non è finita qui dal momento che ci sono delle novità esclusive per i Pixel 10.

Partiamo innanzitutto dal Pro Res Zoom fino a 100X, Per utilizzarlo gli utenti dovranno scaricare un modello di intelligenza artificiale generativa direttamente dall’impostazione dell’app fotocamera, poi sarà disponibile anche una funzionalità esclusiva chiamata camera coach che sfrutterà Gemini per guidare gli utenti nello scatto perfetto fornendo dei suggerimenti in termini di illuminazione, composizione della scena è molto altro.

Per il resto sarà possibile anche scegliere il formato video da utilizzare per registrare dal momento che adesso Google consente di passare dalla codifica H264/AVC a quella H265/HEVC e di usare il codec nuovo AV1.