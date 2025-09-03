NASA presenta la nuova generazione di astronauti per Artemis 2

Settembre porterà con sé un appuntamento che gli appassionati di spazio aspettano con trepidazione. Dal Johnson Space Center di Houston, la NASA presenterà ufficialmente la nuova generazione di astronauti, quelli che nei prossimi anni potrebbero ritrovarsi a bordo di capsule dirette verso la Stazione Spaziale Internazionale, o addirittura verso la Luna. L’evento andrà in scena il 22 settembre a mezzogiorno e mezzo, ora della costa Est americana, e sarà seguito in diretta in tutto il mondo. Non solo sui canali ufficiali dell’agenzia, ma persino su piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime e NASA+, un segnale chiaro della volontà di trasformare la cerimonia in un vero e proprio spettacolo globale.

Artemis 2 prende forma: ecco i volti della prossima missione lunare

Il percorso che ha portato a questo annuncio è stato tutt’altro che semplice. Più di ottomila candidati hanno provato a inseguire il sogno, ma soltanto un piccolo gruppo ha ricevuto la chiamata. Per loro non si tratta di un traguardo raggiunto, bensì di una nuova partenza: li attendono circa due anni di addestramento serrato, un periodo in cui dovranno imparare a vivere nello spazio simulato, a gestire emergenze e a lavorare in condizioni estreme. Solo alla fine di questo cammino riceveranno il titolo ufficiale di astronauti, con la possibilità di essere inseriti nelle missioni future.

Il calendario non è casuale. Proprio nei giorni successivi, la NASA ha in programma una serie di conferenze legate ad Artemis 2, il primo volo con equipaggio del programma che promette di riportare l’uomo sulla Luna. Se tutto procederà secondo i piani, la partenza avverrà non prima di aprile 2026. A bordo della capsula Orion ci saranno Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, un equipaggio che rappresenta più di un simbolo: Glover sarà il primo afroamericano a partecipare a una missione lunare, Koch la prima donna e Hansen il primo astronauta non statunitense.

Nei giorni immediatamente successivi all’annuncio della nuova classe di astronauti, il pubblico potrà anche ascoltare briefing scientifici, aggiornamenti tecnici sul razzo SLS e sulla capsula Orion, e soprattutto incontrare i protagonisti di Artemis 2. In fondo, dietro la tecnologia e i dati di missione, c’è sempre l’elemento umano: uomini e donne che hanno scelto di spingersi dove quasi nessuno è mai stato. E forse è proprio questo il motivo per cui eventi come quello del 22 settembre continuano a emozionare milioni di persone: ricordano che il viaggio nello spazio non è solo una questione di ingegneria, ma anche di sogni che diventano realtà.