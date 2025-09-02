Oppo Find X9 : disponibili tutte le specifiche

Dopo la presentazione ufficiosa della scheda tecnica di Find X9 Pro, i leak ora puntano sul modello base. Oppo Find X9 dovrebbe debuttare in Cina a ottobre, anticipando l’arrivo del futuro Find X9 Ultra previsto invece per il 2026. Il noto leaker Yogesh Brar ha condiviso dettagli che delineano quasi completamente il profilo del nuovo smartphone di punta di Oppo.

Il dispositivo monterà un display OLED LTPO da 6,59 pollici, con risoluzione 1,5K e refresh rate a 120 Hz. A differenza dei precedenti modelli della serie, che adottavano pannelli curvi, Find X9 offrirà un design piatto. Una scelta che segue i rumor di giugno e che risponde alle preferenze di molti utenti. Sotto lo schermo troveremo un sensore di impronte digitali a ultrasuoni, mentre sul retro spiccherà un importante cambiamento estetico: Oppo sostituirà l’isola circolare delle fotocamere con un modulo a matrice nell’angolo in alto a sinistra.

Oppo Find X9: prestazioni, batteria e comparto fotografico

Il cuore dello smartphone sarà il MediaTek Dimensity 9500, lo stesso chip destinato alla versione Pro. Ad alimentarlo ci penserà una batteria enorme da 7.025 mAh, tra le più capienti nella fascia premium, con supporto alla ricarica rapida da 80W e wireless da 50W.

Sul fronte fotografico, Oppo punterà forte: la fotocamera anteriore userà un sensore Samsung JN1 da 50 megapixel, mentre il modulo posteriore comprenderà tre sensori da 50 MP ciascuno. Avremo un principale Sony LYT-808 con OIS, un ultra-grandangolare Samsung JN5 e un teleobiettivo periscopico Samsung JN9 con zoom ottico 3x e stabilizzazione ottica.

L’azienda rinnoverà anche la collaborazione con Hasselblad e introdurrà la tecnologia di imaging Lumo, pensata per migliorare ulteriormente la resa degli scatti. A completare la scheda tecnica troveremo altoparlanti stereo, certificazione IP68/69 e il ritorno del tasto “Plus”, assente sul Find X8.

Con queste novità, Oppo prepara un Find X9 capace di rivoluzionare la serie, puntando su un design diverso, una batteria fuori dal comune e un comparto fotografico di altissimo livello.

