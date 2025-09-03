Jetson Thor, il cervello dei nuovi robot umanoidi

NVIDIA ha annunciato il lancio di Jetson AGX Thor. Un computer per la robotica progettato per portare l’intelligenza artificiale nel mondo fisico. Rispetto al suo predecessore, Jetson Orin, questa nuova piattaforma offre fino a 7,5 volte più potenza di calcolo AI. Raggiungendo così ben 2.070 teraflop FP4. Ma la potenza non è l’unico punto di forza. Con 128 GB di memoria e un consumo contenuto di 130 watt, Jetson Thor promette anche un’efficienza energetica 3,5 volte superiore. Rendendolo ideale per robot che devono operare in autonomia senza un collegamento costante alla rete elettrica.

Robot più intelligenti e autonomi grazie a Jetson Thor

Il cuore del sistema è la nuova GPU Blackwell, pensata per elaborare contemporaneamente linguaggio, visione e movimento, tre pilastri fondamentali per i robot del futuro. Questo approccio integrato consente a Jetson Thor di elaborare informazioni complesse in tempo reale, senza ricorrere al cloud. NVIDIA definisce questo nuovo paradigma “AI fisica”, cioè intelligenza capace di interagire direttamente con il mondo reale. Un concetto che apre la strada a robot realmente autonomi, non più vincolati da connessioni o server esterni.

Jetson Thor sta già attirando l’attenzione di nomi importanti. Amazon Robotics, Boston Dynamics, Caterpillar, John Deere e OpenAI sono tra i primi a testare la piattaforma in progetti che spaziano dalla logistica alla chirurgia robotica. Il CEO di Figure, Brett Adcock, ha dichiarato che l’esecuzione locale di modelli generativi di grandi dimensioni è fondamentale per i robot umanoidi. I quali devono imparare e reagire in modo istantaneo all’ambiente che li circonda.

Secondo il fondatore e CEO di NVIDIA, Jensen Huang, Jetson Thor rappresenta “il supercomputer per l’era dell’AI fisica”. Offrendo ai milioni di sviluppatori che lavorano in ambito robotico uno strumento in grado di gestire flussi di lavoro AI simultanei. Dalla visione artificiale alla pianificazione dei movimenti. Passando per il riconoscimento vocale. Con questa tecnologia, i robot possono finalmente iniziare a comprendere e interagire con il mondo. In maniera fluida e naturale. Il kit di sviluppo è già disponibile a partire da 3.499 euro. Segnando un primo passo verso una nuova generazione di macchine intelligenti.