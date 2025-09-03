Italy Red: la nuova offerta Lycamobile da 450GB a 14,99€

Lyca Mobile torna a far parlare di sé con una proposta che punta dritta agli utenti più esigenti in fatto di connettività. La nuova offerta Italy Red, disponibile esclusivamente online, mette sul piatto 450GB di dati insieme a minuti e SMS illimitati verso tutti, al prezzo competitivo di 14,99€ ogni 30 giorni.

La promozione è stata pensata per chi vuole avere la massima libertà di utilizzo senza dover fare troppi calcoli. Infatti si naviga senza preoccupazioni, si telefona senza limiti e si mandano messaggi senza vincoli. La differenza rispetto ad altri piani è evidente, perché Lycamobile ha scelto di abbinare al pacchetto anche un’opzione roaming dedicata all’Unione Europea e all’area EEA, con 19GB mensili utilizzabili all’estero. Un dettaglio importante per chi viaggia spesso e non vuole ritrovarsi con brutte sorprese in bolletta.

Lyca Mobile: condizioni, attivazione e bonus per i nuovi clienti

L’offerta Italy Red è attivabile esclusivamente online. La modalità di adesione è semplice. Basta acquistare il piano tramite il sito ufficiale oppure utilizzare il credito residuo inviando un SMS con testo 10019 al numero 3535. Una volta attivata, l’offerta si rinnova automaticamente a patto che ci sia credito disponibile sulla SIM.

Interessante notare che le condizioni cambiano a seconda del canale di attivazione. I nuovi clienti che scelgono l’online ottengono immediatamente l’intero pacchetto da 450GB, mentre chi sottoscrive il piano tramite rivenditori autorizzati deve accontentarsi di 220GB. In più, Lyca Mobile regala 50GB extra al mese ai nuovi clienti che attivano Italy Red dal 9 dicembre in poi. Per quanto riguarda la politica d’uso corretto, l’ operatore specifica che l’offerta è destinata a un utilizzo personale e non commerciale, con i consueti limiti previsti in roaming.

Con Italy Red, Lyca si posiziona così tra i gestori più aggressivi del mercato italiano, puntando su una combinazione di grande quantità di dati, prezzo contenuto e trasparenza delle condizioni. I 450GB inclusi rendono l’offerta ideale per chi ama lo streaming, gaming online o semplicemente non vuole porsi limiti. La presenza di minuti e SMS illimitati completa un pacchetto che punta a soddisfare ogni esigenza. Italy Red rappresenta quindi non solo un piano conveniente, ma anche una risposta concreta alle necessità di chi chiede più dati e maggiore semplicità, senza rinunciare alla qualità della rete.