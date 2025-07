Apple: presto arriveranno gli AirTag 2

Sembra che Apple sia pronta a presentare una serie di novità importanti per il suo ecosistema. A tal proposito, in molti attendono il ritorno degli AirTag. I piccoli tracker Bluetooth dell’azienda stanno per ricevere un aggiornamento sotto forma di una seconda generazione. Se ne parla ormai da mesi, ma è solo di recente che le voci sono diventate insistenti. Ciò al punto che molti osservatori sono convinti che il loro lancio sia imminente. A confermare tali sospetti è stato Mark Gurman, noto per le sue anticipazioni sempre molto precise sul mondo Apple. Secondo quanto riportato dal giornalista di Bloomberg, il nuovo modello degli AirTag è vicino alla fase finale di sviluppo.

Apple sta per annunciare i nuovi AirTag 2?

Ulteriori prove sono emerse nell’ultima versione beta di iOS 18.6. Qui, infatti, sono stati scovati riferimenti diretti agli AirTag 2. Poiché il rilascio pubblico dell’aggiornamento è previsto a breve, si ipotizza che anche i nuovi tracker possano essere resi ufficiali in quel periodo. Eppure, ci sono anche teorie alternative secondo cui Apple avrebbe deciso di farli esordire a settembre, magari insieme alla nuova generazione di iPhone. In termini di caratteristiche tecniche, le novità principali dovrebbero concentrarsi sull’hardware interno. Il chip Ultra Wideband verrà aggiornato, molto probabilmente adottando la versione già vista sui più recenti iPhone 15. Ciò porterà con sé un miglioramento nella precisione e nell’efficacia della localizzazione.

Oltre a ciò, Apple starebbe lavorando anche su aspetti legati alla sicurezza e alla privacy. È prevista una modifica al sistema dell’altoparlante per impedirne la rimozione. Un accorgimento pensato per contrastare abusi o usi impropri del tracker. Quanto all’estetica, non sono previste trasformazioni evidenti. L’aspetto sarà molto simile a quello del modello attuale, segno che Apple ha preferito puntare sull’evoluzione interna piuttosto che su un restyling. Non resta dunque che attendere e scoprire quando Cupertino presenterà ufficialmente i nuovi tracker.