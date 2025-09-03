1Mobile: mai a corto di giga con questa super promo

Attualmente un elemento fondamentale nella vita digitale di ogni utente e la sua promozione telefonica, quest’ultima è indispensabile poiché ci consente di restare costantemente connessi e di svolgere tutte le attività di cui abbiamo bisogno, dal pubblicare una foto sui social fino ad inviare un messaggio ai nostri cari, l’offerta attiva sul nostro numero di cellulare fa la differenza ogni giorno e ovviamente dovete attivare quella più adatta alle vostre necessità.

Di conseguenza, scegliere un’offerta giusta rappresenta uno step fondamentale poiché ovviamente minuti, SMS e gigabyte di traffico dati devono essere nelle giuste quantità in modo tale che a fine mese non restiate accorto obbligandovi di conseguenza pagare costi aggiuntivi per avere caratteristiche in più, qui in Italia sicuramente la scelta non manca dal momento che le offerte telefoniche sono davvero variegate e stratificate per accontentare chiunque, i provider sono tanti e i cataloghi sono grandi, ecco che dunque dovete leggere con attenzione per fare la scelta più giusta.

Un provider che potrebbe sicuramente fare il caso vostro è rappresentato da Uno mobile, l’operatore vestito di rosso infatti offre un catalogo ricco e pensato per accontentare chiunque, oggi vi proponiamo un’offerta che sicuramente potrebbe interessarvi.

Davvero tanti giga

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce ben 260 GB di traffico dati con minuti limitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, il costo ammonta a 4,99 € per il primo mese di promozione e poi 8,99 € per il secondo mese, prezzo che poi rimane bloccato per sempre durante tutto l’uso della promozione, come se non bastasse, però l’offerta supporta la portabilità in modo completo e gratuito da qualsiasi operatore, dunque nessun vincolo o restrizione se volete mantenere il vostro numero potete farlo senza problemi, l’attivazione ovviamente può essere effettuata online dal momento che vi basterà inserire i dati ed eventualmente il numero da portare per poi acquistare subito l’offerta, l’operatore sfrutta la rete Vodafone alla quale si appoggia.