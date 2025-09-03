AliExpress da impazzire con il robot aspirapolvere in offerta a 69 euro

L’ultima promozione su cui vogliamo e dobbiamo focalizzare la nostra attenzione tocca un robot aspirapolvere, che gli utenti possono fare proprio su AliExpress con un rapporto qualità/prezzo nettamente favorevole, ma soprattutto senza dover rinunciare a un brand comunque abbastanza conosciuto: Honiture.

I più esperti del mercato cinese, o anche degli e-commerce, sicuramente lo conosceranno, è un brand low-cost orientale, capace di offrire al pubblico sempre prodotti di qualità, con una spesa minima. E’ questo il caso del modello che potete trovare disponibile su AliExpress, un robot aspirapolvere, che può essere acquistato anche a meno di 70 euro.

Controllabile sia tramite l’applicazione dedicata, che i pulsanti fisici posti nella parte superiore, il dispositivo è realizzato interamente in plastica, di colorazione nera e finitura opaca su tutta la superficie, con materiali di buona qualità. Non presenta la torretta LiDAR, di conseguenza è relativamente sottile, il che gli facilita il passaggio sotto mobili o divani, con una potenza di aspirazione massima di 3000 Pa. Il quantitativo è effettivamente più basso degli standard che vediamo oggi nella fascia più alta, anche se è più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi.

AliExpress, ecco quanto costa oggi il prodotto

Il robot aspirapolvere in questione parte da un listino di 166,51 euro, cifra di per sé non troppo elevata, ma che viene ulteriormente ridotta da AliExpress di circa 97,27 euro, fino a arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 69,24 euro. Ordinatelo subito a questo link.

Gli utenti interessati all’acquisto devono comunque sapere che la spedizione avviene direttamente dalla Germania, con consegna in tempi brevi a domicilio, circa 5 giorni massimo. La spedizione è gratuita, non sono ovviamente previsti dazi doganali (essendo stato spedito dall’interno dell’Unione Europea), e oltrettutto è presente la possibilità di effettuare il reso entro 90 giorni dall’effettiva ricezione a domicilio, anche senza una motivazione valida.