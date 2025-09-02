realme alza l’asticella, batteria più duratura per gli smartphone

realme, brand in rapida ascesa nel mercato globale, ha annunciato un importante passo avanti nel campo delle batterie per smartphone. A partire dall’intera gamma 2025 – dal modello entry-level Note 70T, passando per la serie 14 Pro fino al flagship GT7 – ogni dispositivo garantirà almeno 1000 cicli completi di ricarica. Una soglia che supera nettamente lo standard del settore, fissato a circa 800 cicli, e che testimonia l’impegno dell’azienda nell’unire innovazione tecnologica, durabilità e sostenibilità.

In concreto, 1000 cicli equivalgono a quasi tre anni di utilizzo quotidiano con ricarica completa senza un degrado significativo. La batteria manterrà almeno l’80% della capacità originaria, traducendosi in prestazioni più costanti, maggiore affidabilità e minore necessità di sostituzioni anticipate. Una scelta che va nella direzione di ridurre i rifiuti elettronici e rispondere alle normative europee in materia di sostenibilità ambientale.

realme supera se stessa e la concorrenza con un nuovo record per la durata della batteria

Per realme l’obiettivo è ambizioso e consiste nell’arrivare entro il 2027 a garantire un minimo di 1400 cicli di ricarica su tutti i dispositivi. A rendere possibile questo traguardo saranno materiali di nuova generazione e avanzati sistemi di gestione energetica basati sull’intelligenza artificiale, capaci di adattare la ricarica allo stile d’uso di ciascun utente. Non si tratta della prima innovazione legata al settore. Lo scorso anno realme ha fatto parlare di sé con la ricarica SuperSonic da 320W, che ha stabilito un record mondiale in termini di velocità. Per superarsi ulteriormente, quest’anno in occasione del suo settimo anniversario, l’azienda ha mostrato un prototipo di batteria da 15.000mAh, pensata per i futuri dispositivi ad altissima autonomia operativa.

Grazie all’adozione di batterie titaniche ad alta densità e protocolli di ricarica sempre più intelligenti, realme punta a stabilire un nuovo standard industriale che riguardi propri tutti e non lasci possibilità alla concorrenza. L’intento è offrire smartphone più longevi, sicuri e affidabili, eliminando l’“ansia da batteria” e garantendo esperienze premium ad un pubblico globale che è sempre più vasto.