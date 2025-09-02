Ogni volta che arriva un nuovo OPPO Reno sulla mia scrivania, è un po’ come rivedere un vecchio amico con cui si ha un rapporto complesso, fatto di stima e qualche piccola delusione. Li ho provati tutti, fin dal capostipite del 2019 con la sua iconica “pinna di squalo”, e ogni anno mi sono ritrovato a fare la stessa riflessione: “ok, sono migliorati qui, hanno limato qualche spigolo lì, ma manca sempre quel qualcosa per fare il salto definitivo”. Una fotocamera secondaria trascurata, un’autonomia solo sufficiente, un processore non all’altezza del prezzo. C’era sempre un compromesso, un “ma” che ne frenava l’ascesa. Questa volta, però, con OPPO Reno 14 5G la storia sembra aver preso una piega diversa. L’ho ricevuto in anteprima, ben prima del suo debutto ufficiale in Italia, e questo mi ha concesso il lusso del tempo: tempo per usarlo, per stressarlo, per conoscerlo a fondo nelle pieghe della quotidianità. E dopo settimane di utilizzo intenso, posso dirlo senza esitazioni: è il più completo e maturo Reno che abbia mai provato. Attenzione, non ho detto il più “wow” o il più rivoluzionario, ma quello più bilanciato, concreto, quadrato. Un dispositivo che smette di inseguire la singola funzione ad effetto per concentrarsi sull’esperienza d’uso a 360 gradi. Si presenta quasi come un top di gamma camuffato da medio-alto, e questa sua natura pragmatica, questo suo essere più sostanza che apparenza, mi ha conquistato lentamente, giorno dopo giorno. È il segno che la serie Reno è finalmente cresciuta, pronta a giocare una partita diversa, più ambiziosa. E questa, per un appassionato che segue il mercato da anni, è una notizia estremamente interessante.

L’esperienza con un nuovo smartphone inizia, inevitabilmente, dalla scatola. OPPO, su questo fronte, mantiene una coerenza quasi rassicurante. La confezione del Reno 14 5G si presenta nel classico colore verde acqua distintivo del brand, un packaging solido e ben realizzato che comunica fin da subito una certa cura per il dettaglio. Sollevato il coperchio, si viene accolti non direttamente dal telefono, ma da una sottile busta in cartone che contiene la manualistica rapida, lo strumento per l’estrazione del carrellino SIM e, apprezzatissima sorpresa, una cover protettiva in silicone di buona fattura. Non è la solita cover trasparente destinata a ingiallire in poche settimane; è di colore grigio fumé, leggermente opaca, piacevole al tatto e capace di offrire una presa sicura senza alterare in modo significativo le linee del dispositivo. Sotto questo primo scomparto, adagiato in una culla di cartone riciclato, riposa finalmente lo smartphone, avvolto in una pellicola protettiva opaca che riporta le principali specifiche chiave. La sensazione, prendendolo in mano per la prima volta, è quella che descriverò nel dettaglio più avanti: una leggerezza e uno spessore che quasi stridono con le promesse della scheda tecnica. Togliendo anche il vassoio che ospita il telefono, si accede al vano inferiore, dove trovano posto i due accessori fondamentali: il caricabatterie SuperVOOC da 80W e il relativo cavo USB-A a USB-C, riconoscibile per il suo spessore generoso e i contatti interni di colore arancione, marchio di fabbrica della ricarica rapida di OPPO. Una dotazione completa, quasi anacronistica in un mercato dove molti competitor, anche in fasce di prezzo superiori, hanno eliminato il caricabatterie dalla confezione. È una scelta che apprezzo e che sottolinea l’attenzione del brand verso l’utente finale, garantendo la possibilità di sfruttare fin da subito una delle feature più importanti del dispositivo, senza costringere a spese aggiuntive. Manca solo un paio di auricolari, ma è una rinuncia ormai consolidata e più che perdonabile.

Materiali, costruzione e design

Partiamo da un fatto che, sulla carta, ha quasi dell’incredibile: lo spessore. Parliamo di appena 7,3 mm. Ora, fermiamoci un attimo a riflettere su questo dato, mettendolo in relazione con una batteria da 6000 mAh. È un’accoppiata che, fino a un anno fa, avrei definito tecnicamente impossibile. Invece, OPPO ci è riuscita, realizzando un piccolo miracolo di ingegnerizzazione. E nonostante i numeri generosi della batteria, il peso si ferma a soli 187 grammi. Il risultato è uno smartphone che scompare in tasca, che si può usare a letto per ore senza affaticare il polso e che, soprattutto, non dà mai la sensazione di essere “pieno” o goffo. Non scalda quasi mai, se non sotto stress prolungato con giochi pesanti, e garantisce un’autonomia che mi ha portato a ricaricarlo ogni due giorni pieni. È la quadratura del cerchio: finalmente un Reno che non sacrifica l’autonomia per l’estetica, ma riesce a eccellere su entrambi i fronti. Il design è un’evoluzione coerente del linguaggio stilistico di OPPO: sobrio, pulito, quasi minimalista. Il frame laterale è realizzato in un policarbonato di alta qualità con una finitura metallizzata piatta, che offre un’ottima presa e ospita, sul lato destro, il tasto di accensione e il bilanciere del volume, entrambi precisi e con un feedback tattile solido. La parte posteriore è protetta dal vetro OPPO Crystal Shield, che in questa generazione introduce un effetto “satinato” opaco, elegantissimo e, soprattutto, totalmente immune alle impronte digitali. È una vera gioia per gli occhi e per il tatto. Il modulo fotografico, a differenza di molti competitor, è ben integrato nella scocca, con una sporgenza minima che non crea alcun fastidio quando il telefono è appoggiato su un piano. In mano, il Reno 14 è semplicemente piacevole: solido, bilanciato, senza scricchiolii. È la solita, impeccabile, cura costruttiva a cui OPPO ci ha abituati, ma applicata a un form factor che riesce a essere, al tempo stesso, incredibilmente sottile e straordinariamente capiente.

Di seguito, una tabella riassuntiva con le principali caratteristiche tecniche di OPPO Reno 14 5G, per avere un quadro completo e ordinato delle sue potenzialità hardware.

Caratteristica Specifiche Display AMOLED da 6,59 pollici, 20:9, ProXDR Risoluzione 2760 × 1256 pixel (FHD+) Refresh Rate Adattivo fino a 120Hz Processore MediaTek Dimensity 8350 (Octa-core, 3nm) GPU Mali-G615 MC6 RAM 8 GB LPDDR5X (+ espansione RAM virtuale) Archiviazione 256 GB UFS 4.0 (non espandibile) Fotocamera Principale 50 MP, f/1.8, sensore Sony, OIS Fotocamera Ultra-grandangolare 8 MP, f/2.2, FoV 112° Teleobiettivo 50 MP, f/2.0, zoom ottico 3.5x, OIS Fotocamera Frontale 50 MP, f/2.4, autofocus Video Fino a 4K a 60 fps (posteriore e frontale) Batteria 6000 mAh con Battery Health Engine Ricarica SuperVOOC 80W (cablata) Sistema Operativo Android 15 con ColorOS 15 Connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 (LHDC 5), NFC, GPS, USB-C 3.1 Audio Speaker stereo, OReality Audio Dimensioni 161.4 x 74.2 x 7.3 mm Peso 187 grammi

L’esperienza software di un telefono è importante tanto quanto il suo hardware, e su questo fronte OPPO Reno 14 5G si presenta con le carte in regola. A bordo troviamo Android 15, personalizzato con la nuovissima interfaccia ColorOS 15. Conosco bene l’evoluzione di questa UI, e la versione 15 rappresenta un ulteriore passo verso la maturità e la pulizia. L’impatto visivo è moderno e coerente, con un’ottima gestione degli spazi, icone personalizzabili e un tema dinamico che adatta i colori dell’interfaccia allo sfondo, creando un’esperienza visiva armoniosa. Ma è sotto la superficie che si notano i miglioramenti più sostanziali. La reattività del sistema è impeccabile, merito non solo del processore, ma anche del cosiddetto “Trinity Engine”, un insieme di ottimizzazioni software che gestiscono in modo intelligente CPU, RAM e storage per garantire fluidità a lungo termine. E devo dire che funziona: anche dopo aver installato decine di app e averlo usato per settimane, il telefono è rimasto scattante come il primo giorno. Tra le funzioni che ho apprezzato di più c’è l’Always-On Display, ampiamente personalizzabile con widget e informazioni contestuali, e la “Smart Sidebar”, una barra laterale a scomparsa che offre accesso rapido ad app e strumenti. Molto utile anche la funzione “File Dock”, che consente di trascinare e salvare temporaneamente testi, immagini e file per poi incollarli facilmente in altre applicazioni. OPPO ha lavorato molto anche sul fronte della privacy, con una dashboard chiara che mostra quali app hanno avuto accesso a microfono, fotocamera e posizione, e la possibilità di creare una “cassaforte privata” per i file più sensibili. Infine, un dettaglio che fa la differenza nell’uso quotidiano: il feedback aptico. Per la prima volta su un Reno, la vibrazione è precisa, secca e puntuale, grazie a un nuovo motore lineare sull’asse X. Non è potente come su alcuni top di gamma, ma restituisce un feedback piacevole e mai “zanzaroso”, migliorando la sensazione di qualità percepita a ogni tocco sulla tastiera o interazione con l’interfaccia.

Prestazioni e autonomia

Sotto il cofano del Reno 14 pulsa il nuovo Dimensity 8350 di MediaTek, un chipset che merita un’attenzione particolare. Realizzato con un processo produttivo a 3nm, questo SoC a 8 core non è solo una questione di potenza bruta, ma soprattutto di efficienza energetica. Supportato da 8 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage UFS 4.0, velocissimo in lettura e scrittura, il sistema vola. Nell’uso di tutti i giorni, è praticamente impossibile notare la differenza con un top di gamma da oltre mille euro. Le app si aprono istantaneamente, il multitasking è gestito senza il minimo impuntamento anche con una quindicina di applicazioni aperte in background, e lo scorrimento di feed social o pagine web è sempre fluido e reattivo. Il telefono è veloce, ma mai “isterico”; dà una sensazione di potenza controllata, di un motore che non ha bisogno di urlare per dimostrare quello che sa fare. Ma la vera magia, come accennato, avviene quando si parla di autonomia. La batteria da 6000 mAh è una cifra che, fino a poco tempo fa, era riservata a “battery phone” spessi e pesanti. Qui, OPPO l’ha integrata in un corpo da record. Il risultato è semplicemente sbalorditivo. Con il mio utilizzo intenso – che comprende social, email, navigazione, un’ora di streaming video, mezz’ora di gaming e un po’ di foto – chiudo costantemente la seconda giornata con ancora un 20-25% di carica residua. Nei weekend, con un uso più blando, sono arrivato senza problemi a sfiorare i tre giorni. È un’autonomia che libera dall’ansia da ricarica, che permette di uscire di casa al mattino con il 40% di batteria senza preoccuparsi di non arrivare a sera. E quando arriva il momento di ricaricare, la tecnologia SuperVOOC da 80W fa il suo dovere: in circa 15 minuti si ottiene quasi il 50% di carica, mentre per un ciclo completo da 0 a 100% bastano poco più di 40 minuti. Certo, manca la ricarica wireless, ma con un’autonomia del genere e una ricarica cablata così rapida, onestamente non ne ho mai sentito la mancanza.

Per mettere alla prova il Reno 14 5G in modo approfondito, ho definito una serie di scenari d’uso realistici e ripetibili, cercando di simulare le sfide della vita quotidiana e di spingere l’hardware al limite per capirne il comportamento sotto stress. La mia metodologia non si basa su benchmark sintetici, che lasciano il tempo che trovano, ma su esperienze d’uso concrete.

Il primo test ha riguardato il gaming. Ho installato due titoli notoriamente esigenti: Genshin Impact e Call of Duty: Mobile. Su Genshin Impact, impostando la grafica su “Medio” a 60 fps, il gioco è risultato quasi sempre fluido, con cali di frame rari e localizzati solo nelle aree più complesse e durante i combattimenti più concitati. Passando a Call of Duty, con impostazioni grafiche su “Molto Alto” e frame rate su “Max”, l’esperienza è stata impeccabile, stabile e reattiva. La cosa che mi ha sorpreso di più non è stata la performance in sé, ottima per la fascia di prezzo, ma la gestione del calore. Dopo una sessione di 30 minuti, il telefono era appena tiepido sul retro, segno dell’eccellente efficienza del Dimensity 8350 e di un buon sistema di dissipazione. Anche il consumo di batteria è stato contenuto: circa il 7-8% per mezz’ora di gioco, un valore eccellente.

Il secondo ambito di prova è stato il comparto fotografico. Ho portato il Reno 14 con me in diverse condizioni di luce. In pieno giorno, il sensore principale da 50 MP con OIS cattura immagini dettagliate, con colori vibranti ma naturali e un’ottima gestione della gamma dinamica. Il teleobiettivo 3.5x da 50 MP si è rivelato una piacevolissima sorpresa: anche questo produce scatti nitidi, con una buona compressione dei piani e colori coerenti con il sensore principale. È un vero teleobiettivo ottico, non un gimmick. L’ultra-grandangolare da 8 MP è, come prevedibile, il punto debole del trio: di giorno fa il suo dovere, ma la risoluzione inferiore si nota nei dettagli e ai bordi dell’immagine. In condizioni di scarsa illuminazione, la modalità notte automatica funziona egregiamente sul sensore principale e sul tele, riuscendo a tirare fuori molta luce e a controllare bene il rumore digitale. L’ultra-wide, invece, soffre di più. Ho testato anche i video in 4K a 60 fps camminando a passo svelto: la stabilizzazione ottica (OIS) sulla principale e sul tele è efficace, producendo filmati fluidi e stabili, adatti a un uso social e non solo. La messa a fuoco è rapida e precisa, sia nelle foto che nei video.

Infine, ho messo alla prova le sue capacità di produttività e connettività. Ho sfruttato la porta USB-C 3.1 per collegare il telefono a un monitor esterno. La modalità desktop (chiamata “PC Connect”) funziona bene, offrendo un’interfaccia simil-Windows che permette di lavorare su più finestre, usare tastiera e mouse Bluetooth e gestire file con facilità. Non sostituisce un laptop, ma per rispondere a email, modificare documenti al volo o fare una presentazione è più che adeguata. Ho anche testato la velocità del Wi-Fi 6 su una rete in fibra, raggiungendo velocità di download e upload prossime al gigabit, e la stabilità del segnale 5G, sempre agganciato alla rete con ottime prestazioni.

Dopo aver analizzato le caratteristiche principali, è il momento di scavare più a fondo. In questa sezione, esploreremo alcuni aspetti chiave del Reno 14 5G che meritano una discussione più dettagliata, per comprendere appieno la filosofia dietro questo prodotto e le tecnologie che lo rendono così competitivo.

Il cuore pulsante: analisi del MediaTek Dimensity 8350

Spesso, quando si parla di processori, si tende a semplificare il discorso dividendoli in due categorie: i top di gamma Snapdragon e “tutto il resto”. Il MediaTek Dimensity 8350 è la prova lampante che questa visione è ormai superata. Costruito con il sofisticato processo produttivo a 3nm di TSMC, lo stesso dei chip più blasonati, questo SoC è un concentrato di tecnologia focalizzato sull’efficienza. La sua architettura octa-core è progettata per bilanciare potenza e consumi: un core ad alte prestazioni si occupa dei carichi di lavoro più intensi, alcuni core intermedi gestiscono le operazioni quotidiane e altri core a basso consumo si attivano per le attività in background. Questo approccio, unito alla finezza del processo produttivo, è il segreto dietro la straordinaria autonomia del Reno 14. Ma non è solo una questione di consumi. La GPU integrata, una Mali-G615 MC6, offre prestazioni grafiche di tutto rispetto, capaci di gestire i giochi più moderni con impostazioni elevate senza surriscaldare. Dove il Dimensity 8350 brilla in modo particolare, però, è nell’intelligenza artificiale. L’APU (AI Processing Unit) di settima generazione è stata potenziata per accelerare le operazioni di machine learning, che oggi sono alla base di molte funzioni dello smartphone: dal riconoscimento delle scene in fotografia all’ottimizzazione in tempo reale delle prestazioni, fino alle nuove funzionalità generative di ColorOS 15. Confrontandolo con i diretti rivali Snapdragon della serie 7, il Dimensity 8350 si distingue per un rapporto performance/watt superiore, che si traduce in un’esperienza utente più fresca e duratura. È una scelta pragmatica e intelligente da parte di OPPO, che ha preferito un motore equilibrato e moderno a un chip più famoso ma forse meno ottimizzato per questo specifico equilibrio tra design, potenza e autonomia.

ColorOS 15: un’interfaccia matura e intelligente

Andiamo oltre la superficie di ColorOS 15 per capire cosa la rende un’interfaccia così piacevole e funzionale. Al di là dell’estetica pulita e delle ampie possibilità di personalizzazione, il vero valore aggiunto risiede nelle tecnologie invisibili che lavorano in background. Il già citato Trinity Engine è un esempio perfetto: non è una singola feature, ma un sistema olistico che ottimizza tre aree chiave. Vitalization gestisce le risorse di CPU e RAM in modo dinamico, imparando dalle abitudini dell’utente per pre-caricare le app più usate e ibernare quelle inutili. Memory Vitalization comprime i dati delle app in background e libera RAM, permettendo di tenere aperte più applicazioni senza rallentamenti. Infine, Storage Vitalization combatte il degrado delle prestazioni nel tempo, deframmentando e ottimizzando lo storage UFS 4.0. Il risultato è un telefono che non solo è veloce oggi, ma è progettato per rimanere tale anche dopo due o tre anni di utilizzo. A questo si aggiungono le nuove funzionalità basate sull’IA, che diventano sempre più centrali. L’AI Eraser nella galleria, ad esempio, permette di rimuovere persone o oggetti indesiderati dalle foto con una precisione sorprendente. Lo “Smart Touch” consente di estrarre testo e immagini da screenshot e foto semplicemente con una selezione, rendendo la condivisione di informazioni molto più rapida. OPPO garantisce inoltre un solido supporto software, con almeno tre major update di Android e quattro anni di patch di sicurezza, un impegno che pone il Reno 14 sullo stesso piano di molti dispositivi di fascia superiore e ne assicura la longevità. È questa combinazione di fluidità, intelligenza e supporto a lungo termine che rende ColorOS 15 uno dei punti di forza più convincenti di questo smartphone.

L’arte della fotografia computazionale secondo OPPO

Il comparto fotografico del Reno 14 è un esempio perfetto di come l’armonia tra hardware e software sia più importante dei semplici megapixel. Certo, i sensori da 50 MP per la fotocamera principale e il teleobiettivo sono di alta qualità, ma è l’elaborazione dell’immagine a fare la vera magia. OPPO ha affinato negli anni il suo Portrait Expert Engine, un algoritmo che analizza la scena in tempo reale per ottimizzare ogni aspetto del ritratto: dalla separazione precisa del soggetto dallo sfondo (creando un effetto bokeh naturale e progressivo) al miglioramento della tonalità della pelle, che risulta sempre realistica e mai artefatta. Questo motore non si limita ad applicare un filtro, ma lavora su più livelli, riconoscendo volti, luci e ombre per restituire uno scatto tridimensionale e piacevole. Un’altra area in cui il software eccelle è la gestione dell’HDR (High Dynamic Range). In scene complesse, con forte contrasto tra luci e ombre, il Reno 14 riesce a scattare più foto a diverse esposizioni e a fonderle in un’unica immagine in una frazione di secondo. Il risultato è uno scatto in cui le aree scure non sono “affogate” nel nero e le alte luci non sono “bruciate” nel bianco, mantenendo dettaglio in ogni parte dell’inquadratura. La sfida più grande per i produttori è spesso mantenere la coerenza cromatica tra i diversi sensori. Ho notato con piacere che, passando dal grandangolo al teleobiettivo, i colori e il bilanciamento del bianco rimangono incredibilmente simili. Questo significa che l’algoritmo di OPPO è stato tarato con cura per interpretare la scena in modo omogeneo, indipendentemente dall’obiettivo utilizzato, offrendo un’esperienza fotografica più professionale e prevedibile. È questo lavoro certosino sul software che eleva il comparto fotografico del Reno 14 da “buono” a “davvero affidabile”.

Il display ProXDR: oltre la semplice luminosità

Quando si valuta un display, spesso ci si ferma a dati come la risoluzione o il refresh rate. Il pannello AMOLED da 6,59 pollici del Reno 14, tuttavia, nasconde una tecnologia che merita un approfondimento: il ProXDR. Non si tratta di un semplice nome commerciale, ma di una funzionalità che cambia radicalmente la fruizione di contenuti in HDR. In pratica, quando si visualizza una foto o un video HDR, il display è in grado di aumentare la luminosità solo in specifiche aree dell’immagine (i cosiddetti “highlights”, come il sole, un lampione, i riflessi) fino a picchi molto elevati, lasciando il resto dello schermo a una luminosità standard. Questo crea un contrasto locale fino a 8 volte superiore rispetto a un display tradizionale. L’impatto visivo è notevole: le immagini appaiono più realistiche, tridimensionali e dinamiche. Guardando un film in HDR su Netflix o un video su YouTube, le esplosioni, le luci al neon o i riflessi sull’acqua acquistano una brillantezza e un realismo che uno schermo SDR non può replicare. Questa tecnologia, finora riservata quasi esclusivamente ai modelli di punta, migliora non solo la visione di contenuti multimediali, ma anche la visualizzazione delle foto scattate con lo stesso telefono. L’app Galleria supporta pienamente il ProXDR, mostrando gli scatti con la stessa gamma dinamica con cui sono stati catturati. Certo, il pannello in sé è già eccellente, con colori ben calibrati, neri assoluti e un refresh rate a 120Hz che rende tutto più fluido, ma è questa attenzione ai dettagli come il ProXDR a dimostrare la volontà di OPPO di offrire un’esperienza visiva premium anche in questa fascia di mercato.

Autonomia da record: i segreti della batteria da 6000 mAh

Come ha fatto OPPO a inserire una batteria da 6000 mAh in un corpo così sottile? La risposta sta in una serie di innovazioni ingegneristiche. Invece di usare una singola cella di batteria, spessa e ingombrante, OPPO ha probabilmente utilizzato una tecnologia a “doppia cella” o una nuova chimica con una densità energetica superiore. Questo permette di immagazzinare più energia a parità di volume. A ciò si aggiunge un’ottimizzazione meticolosa degli spazi interni, con una scheda madre più compatta e componenti disposti in modo da massimizzare lo spazio disponibile per la batteria. Ma la capacità nominale è solo una parte dell’equazione. L’altro elemento chiave è il Battery Health Engine, una tecnologia proprietaria di OPPO progettata per preservare la salute della batteria nel lungo periodo. Un chip dedicato monitora costantemente la temperatura e la corrente durante la ricarica, adattando dinamicamente la potenza per evitare il surriscaldamento e lo stress chimico delle celle. Secondo OPPO, questa tecnologia permette alla batteria di mantenere oltre l’80% della sua capacità originale anche dopo 1600 cicli di ricarica completi, che equivalgono a più di quattro anni di utilizzo quotidiano. Questo significa che l’eccezionale autonomia del Reno 14 non è un vantaggio che svanisce dopo un anno, ma una caratteristica destinata a durare. È un aspetto fondamentale, spesso trascurato, che aumenta enormemente il valore percepito e la longevità del dispositivo, trasformandolo in un investimento più sicuro e duraturo per l’utente.

Ergonomia e feedback aptico: i dettagli che contano

Un telefono può avere la scheda tecnica più potente del mondo, ma se è scomodo da tenere in mano, l’esperienza d’uso ne risente. Il Reno 14 5G eccelle proprio in questo campo, grazie a un’attenzione quasi maniacale per l’ergonomia. Il peso di 187 grammi è distribuito in modo perfettamente bilanciato su tutta la superficie, evitando l’effetto “pesante in testa” tipico dei telefoni con grandi moduli fotografici. I bordi piatti del frame offrono una presa salda e sicura, ma sono smussati agli angoli per non risultare taglienti sul palmo della mano. La finitura satinata del vetro posteriore non è solo una scelta estetica, ma funzionale: è morbida al tatto e garantisce un grip superiore rispetto a una superficie lucida, riducendo il rischio di scivolamenti accidentali. Anche il posizionamento dei tasti fisici è stato studiato con cura: sia il pulsante di accensione che il bilanciere del volume si trovano esattamente dove il pollice e l’indice si appoggiano naturalmente, rendendoli facili da raggiungere senza dover riposizionare la mano. A completare questa sensazione di qualità costruttiva interviene il sistema di feedback aptico O-Haptics. Il motore di vibrazione lineare sull’asse X, come accennato, è un salto di qualità notevole. Non produce una semplice vibrazione generica, ma una serie di micro-feedback precisi e contestuali. La digitazione sulla tastiera è accompagnata da leggeri “tocchi” che confermano l’input, lo scorrimento di un elenco termina con un delicato “rimbalzo”, e la regolazione di uno slider produce una serie di piccoli impulsi che simulano una ghiera fisica. Sono dettagli, certo, ma sono questi dettagli a trasformare l’interazione con un dispositivo da un’esperienza fredda e digitale a una più tattile, fisica e, in definitiva, più piacevole e premium.

Al di là dei singoli componenti, il vero punto di forza del Reno 14 5G risiede nella sua capacità di orchestrare un insieme di funzionalità coerenti, pensate per migliorare la vita digitale dell’utente senza complicarla. La funzionalità più evidente e impattante è senza dubbio la sinergia tra design sottile e autonomia estrema. Questa non è una semplice caratteristica, ma una vera e propria dichiarazione di intenti: non bisogna più scegliere tra un telefono bello da vedere e uno che duri a lungo. Sul fronte fotografico, la versatilità è la parola d’ordine. La presenza di un vero teleobiettivo ottico 3.5x in questa fascia di prezzo è una rarità e apre a possibilità creative che vanno ben oltre il semplice punta-e-scatta, permettendo di catturare dettagli lontani o di realizzare ritratti con una prospettiva più naturale. La fotocamera frontale da 50 MP con autofocus è un altro asso nella manica, pensata non solo per i selfie, ma anche per le videochiamate di alta qualità, un aspetto sempre più importante nel mondo del lavoro ibrido. Il software, con ColorOS 15, introduce funzionalità intelligenti che diventano presto indispensabili. L’integrazione con l’ecosistema Windows tramite “PC Connect” trasforma il telefono in un hub di produttività, mentre le feature basate sull’intelligenza artificiale, come la rimozione intelligente di oggetti dalle foto, portano funzionalità da software professionale alla portata di tutti. Infine, la connettività completa, con il supporto a USB-C 3.1 per l’uscita video e il trasferimento dati ad alta velocità, il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.4, assicura che il Reno 14 sia pronto per il presente e per il futuro, capace di interfacciarsi con qualsiasi accessorio o rete senza compromessi. È un pacchetto di funzionalità ricco e ben amalgamato, che rende lo smartphone uno strumento affidabile in ogni contesto.

Nessun prodotto è perfetto, e anche questo eccellente OPPO Reno 14 5G ha i suoi punti di forza e alcune piccole rinunce, frutto di scelte precise per mantenere l’equilibrio generale e un prezzo competitivo. Dopo settimane di utilizzo, ho stilato un bilancio onesto di ciò che ho amato di più e di ciò che, a mio avviso, potrebbe essere migliorato. È importante sottolineare che molti “difetti” sono in realtà compromessi più che mancanze assolute, e la loro importanza varia molto in base alle esigenze del singolo utente. Questo smartphone riesce a fare centro su quasi tutti gli aspetti fondamentali, relegando le sue debolezze ad aree che, per la maggior parte delle persone, risulteranno secondarie. La solidità dell’esperienza d’uso generale supera di gran lunga le singole criticità, ma è giusto evidenziarle per offrire un quadro completo e trasparente.

Pregi : Autonomia eccezionale da due giorni pieni, design incredibilmente sottile e leggero nonostante la batteria da 6000 mAh, prestazioni fluide e sempre reattive grazie al Dimensity 8350, display AMOLED a 120Hz luminoso e ben calibrato, comparto fotografico versatile e affidabile con un ottimo teleobiettivo, ricarica rapida da 80W con caricabatterie incluso, software ColorOS 15 maturo e ricco di funzionalità.

: Autonomia eccezionale da due giorni pieni, design incredibilmente sottile e leggero nonostante la batteria da 6000 mAh, prestazioni fluide e sempre reattive grazie al Dimensity 8350, display AMOLED a 120Hz luminoso e ben calibrato, comparto fotografico versatile e affidabile con un ottimo teleobiettivo, ricarica rapida da 80W con caricabatterie incluso, software ColorOS 15 maturo e ricco di funzionalità. Difetti: Manca la ricarica wireless, la fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP non è al livello qualitativo degli altri due sensori, il design, seppur elegante, potrebbe risultare poco originale per chi cerca un’estetica più distintiva.

Il posizionamento di prezzo è un elemento cruciale per decretare il successo di uno smartphone, e OPPO sembra aver fatto i compiti a casa. Al momento del lancio, il Reno 14 5G si colloca in una fascia di prezzo estremamente competitiva, attorno ai 430 euro. Questo lo pone in diretta concorrenza con alcuni dei modelli più popolari del mercato, come la serie Galaxy A di Samsung o le proposte di Xiaomi e Redmi. Tuttavia, analizzando il pacchetto complessivo, il Reno 14 ha diversi assi nella manica per distinguersi. Rispetto a molti rivali, offre una combinazione di design premium, spessore ridotto e autonomia da record che è difficile, se non impossibile, da trovare altrove. Spesso, per avere una batteria così capiente, bisogna accettare un design più ingombrante, o viceversa. Il valore percepito è quindi molto alto. Non si ha la sensazione di avere in mano un “vorrei ma non posso”, ma un dispositivo solido, ben costruito e curato nei dettagli, con funzionalità, come il teleobiettivo ottico e la ricarica a 80W, che di solito appartengono a segmenti superiori. Il mercato è agguerrito, ma il Reno 14 non gioca solo la carta del prezzo, ma quella dell’equilibrio e della concretezza, offrendo un’esperienza d’uso premium e affidabile che giustifica pienamente il suo costo e lo rende una delle scelte più intelligenti e complete nella sua categoria.

Dopo sei anni passati a testare ogni evoluzione della serie, posso dirlo senza alcun dubbio: questo è il mio OPPO Reno preferito di sempre. Non è il più rivoluzionario, non è il più appariscente o quello che introduce la singola tecnologia stravolgente. Ma è, senza ombra di dubbio, il più completo, il più bilanciato, il più concreto. È uno smartphone che smette di rincorrere le mode e si concentra su ciò che conta davvero nell'uso di tutti i giorni: un display ottimo per non affaticare la vista, una batteria che definire infinita è quasi riduttivo, un set di fotocamere solide e versatili, un software maturo e prestazioni sempre all'altezza di ogni compito. A chi lo consiglierei? Lo consiglio a chiunque cerchi un'esperienza da top di gamma senza voler spendere cifre folli. È perfetto per il professionista che ha bisogno di un telefono affidabile e che non lo abbandoni mai, per lo studente che vuole un dispositivo tuttofare, e per chiunque sia stanco di dover ricaricare il telefono a metà giornata. A chi, invece, non lo consiglierei? Forse solo al gamer più incallito, che cerca la massima potenza grafica possibile, o al fotografo purista che esige la perfezione assoluta anche dal sensore ultra-grandangolare. Per tutti gli altri, quando arriverà in Italia — e arriverà — farà davvero fatica a trovare veri rivali. E per me che seguo la serie Reno da sempre, è una grande soddisfazione poter finalmente dire: ce l'hanno fatta, è completo. Costa circa 430 euro, un prezzo che lo pone in diretta competizione con i migliori midrange. Tuttavia, l'unica vera nota dolente, se così vogliamo chiamarla, è una certa mancanza di originalità estetica. Nulla a che vedere con il primo, indimenticabile, modello del 2019… ma quanto era bello?!?