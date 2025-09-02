Le promozioni Fastweb per la casa: ecco quali scegliere

Fastweb è un operatore telefonico ricco di proposte interessanti per gli utenti.

Il gestore utilizza le infrastrutture di Vodafone, per fornire agli utenti servizi di ottima qualità, come una navigazione estremamente veloce.

Questo si traduce nella possibilità di offrire agli utenti delle tariffe per la casa convenienti dal punto di vista economico, ma anche da quello qualitativo.

Fastweb: scopri quali sono le offerte disponibili per la casa

Le offerte di Fastweb disponibili per la casa sono a disposizione di tutti i clienti e sono davvero da non perdere.

La prima tariffa è Fastweb Casa ed è anche l’opzione più venduta. All’interno del pacchetto è disponibile la fibra ultraveloce, chiamate illimitate, Internet Box NeXXt One con Wi-Fi di ultima generazione, l’assicurazione assistenza casa o assistenza Pet, l’attivazione inclusa e i corsi della Fast Digital Academy per il futuro del cliente. Tutto ciò ha il costo di 29,95 € al mese.

Se si desidera una tariffa ancora più conveniente, l’operatore offre Fastweb Casa Light, promozione con fibra ultraveloce, chiamate a consumo, Internet Box NeXXt One con Wi-Fi di ultima generazione, attivazione inclusa e corsi dalla Fastweb Digital Academy per il futuro del cliente. Il costo della tariffa in questo caso è di 27,95 € al mese.

Se invece si interessati a una tariffa più completa, si deve per forza scegliere Fastweb Casa Plus. In quest’offerta sono compresi la fibra ultraveloce, chiamate illimitate, Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata, fino a due Fastweb Booster, i vantaggi di FastwebUP Plus, assistenza plus, assicurazione assistenza casa e assistenza Pet, Fastweb Protect, attivazione inclusa e i corsi da Fastweb Digital Academy per il futuro del cliente. In questo caso il costo della tariffa è di 36,95 € al mese.

Inoltre, attivando una delle tre promozioni disponibili per la casa e anche un’offerta mobile dell’operatore, si ha a disposizione uno sconto di quattro euro sull’offerta per la casa.