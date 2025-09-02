Ammettiamolo: fin qui ho sempre vissuto nel mondo rassicurante e dorato di Apple, tra MacBook, iPad e iCloud. Un ecosistema coeso, quasi monolitico, che per anni ha definito il mio flusso di lavoro. Ma le esigenze cambiano, e ultimamente sto costruendo con curiosità e metodo un nuovo ecosistema basato su Android. In questo percorso, mi serviva un perno centrale: un dispositivo portatile, flessibile, dannatamente veloce, capace di offrire una navigazione web senza compromessi, come un browser desktop, e di montare al volo i video 4K che giro con la mia Sony. Cercavo un ponte tra due mondi, un interprete che parlasse fluentemente sia il linguaggio della produttività sia quello della creatività mobile. E poi è arrivato lui, il Microsoft Surface Pro 2025 da 12″. Silenzioso, potente, quasi scultoreo nella sua eleganza minimale. Appena l’ho acceso, ho capito che sarebbe stato qualcosa di diverso. Non un semplice sostituto del portatile, né un tablet pompato. Da quel momento, l’ho guardato come si guarda un nuovo partner professionale: con curiosità, rispetto… e un pizzico di infatuazione. Questo non è solo il racconto di un dispositivo, ma il diario di un passaggio, di una scommessa su una filosofia di computing che promette di unire il meglio di più mondi sotto l’egida di Windows e dell’intelligenza artificiale. Una scommessa che, ve lo anticipo, ha pagato quasi tutti i suoi dividendi. Attualmente è disponibile nella pagina ufficiale di Amazon.

Unboxing

L’esperienza con un prodotto premium inizia, inevitabilmente, dalla scatola. E Microsoft, con il suo approccio sempre più minimalista e attento all’ambiente, non delude le aspettative. La confezione del Surface Pro è compatta, realizzata in cartone riciclato dal colore neutro, con una grafica essenziale che mostra il profilo del dispositivo. Sollevando il coperchio, si viene accolti immediatamente dal tablet, avvolto in una pellicola protettiva traslucida. La sensazione al tatto è subito quella di un oggetto denso, solido, freddo. Sotto il vassoio principale, gli accessori sono ridotti all’osso: un piccolo alimentatore da 65W con connettore magnetico Surface Connect — una scelta che apprezzo sempre per la sicurezza che offre — e un cavo di alimentazione. Accanto, un piccolo cofanetto di cartone contiene la manualistica rapida e le garanzie. E basta. Niente cuffie, niente adattatori, e soprattutto, niente tastiera né penna. Questa è una scelta strategica di Microsoft, tanto comprensibile dal punto di vista commerciale quanto criticabile da quello dell’utente finale. Il Surface Pro è chiaramente pensato per essere usato con la sua Type Cover e la Slim Pen, e venderli separatamente fa lievitare il costo finale in modo non trascurabile. L’accensione è quasi istantanea. Pochi secondi e il logo di Windows appare sullo schermo, dando il via a una configurazione guidata semplice e veloce, dominata dall’assistente vocale Cortana. In meno di dieci minuti, ero già sul desktop, con il mio account Microsoft sincronizzato e pronto a partire. La prima impressione è quella di un’efficienza silenziosa, un dispositivo che non vuole perdere tempo in fronzoli e punta dritto al sodo. Una filosofia che si riflette in ogni aspetto del suo design e che, come vedremo, caratterizza l’intera esperienza d’uso.

Materiali, costruzione e design

Tirarlo fuori dallo zaino è una sensazione di libertà. È sottile, con i suoi 9,3 mm di spessore, e leggero, fermando la bilancia a soli 879 grammi. Ma non fatevi ingannare da questi numeri: il telaio in alluminio anodizzato conferisce una rigidità strutturale eccellente. Non si avverte la minima flessione, né impugnandolo come un tablet né poggiandoci i polsi durante la digitazione. La finitura opaca, nel mio caso nel classico colore Platino, è elegante e trattiene poco le impronte. Il vero capolavoro ingegneristico, però, resta il kickstand. La cerniera a frizione continua permette di inclinare il display con un’escursione di quasi 165 gradi. È un meccanismo fluido ma incredibilmente solido, che permette di trovare l’angolazione perfetta in ogni situazione: sulla scrivania di un hotel, sul tavolino ribaltabile di un aereo, o anche solo tenendolo appoggiato sulle gambe sul bracciolo della poltrona. Non è il primo dispositivo 2-in-1 che provo, ma è il primo in cui il kickstand ispira una fiducia così totale, facendomi pensare: “Sì, potrei davvero usarlo ogni giorno, indipendentemente dal sistema operativo.” Il profilo è pulito: sul lato destro troviamo le due porte USB-C e il connettore Surface Connect, mentre a sinistra c’è il sempre più raro e apprezzato jack audio da 3,5 mm. Il bilanciere del volume e il tasto di accensione sono posizionati lungo il bordo superiore. Le cornici attorno al display non sono sottilissime, ma le trovo funzionali: offrono una presa sicura quando si usa il dispositivo in modalità tablet, evitando tocchi involontari [00:01:50].

Specifiche tecniche

Il cuore di questa macchina rappresenta una svolta epocale per l’ecosistema Windows. L’abbandono dell’architettura x86 in favore di un System-on-a-Chip basato su ARM promette efficienza e prestazioni di un nuovo livello. Vediamo nel dettaglio la configurazione che ho avuto modo di testare.

Componente Dettaglio Processore (SoC) Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-64-100) – 10 core Oryon custom, frequenza fino a 3.4 GHz GPU Integrata Qualcomm Adreno NPU (Neural Processing Unit) Qualcomm Hexagon con 45 TOPS (trilioni di operazioni al secondo) Memoria RAM 16 GB LPDDR5x (saldata, non espandibile) Archiviazione SSD NVMe Gen4 da 1 TB (sostituibile) Display 12 pollici, PixelSense Flow (LCD), risoluzione 2160 x 1440 pixel [00:03:42], formato 3:2, refresh rate dinamico fino a 90 Hz [00:03:42], touch a 10 punti, supporto Surface Slim Pen Connettività 2 x USB-C / USB4 / Thunderbolt 4, 1 x Surface Connect, 1 x jack audio 3.5mm Reti Wireless Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Fotocamere Frontale: Quad HD 1440p con Windows Hello. Posteriore: 10 MP con autofocus. Audio Doppi altoparlanti stereo con Dolby Atmos, doppio microfono da studio Dimensioni e Peso 287 mm x 208 mm x 9,3 mm – 879 grammi

Applicazione: Windows 11 on ARM e l’ecosistema Copilot+

Il vero protagonista di questo Surface Pro non è tanto l’hardware, per quanto eccellente, ma l’accoppiata tra il chip Snapdragon X Plus e Windows 11 on ARM. Questa non è la prima incursione di Microsoft nel mondo ARM, ma è la prima volta che l’esperienza utente risulta non solo accettabile, ma a tratti superiore a quella delle controparti x86. Il sistema operativo è fluido, reattivo, e le animazioni dell’interfaccia sono sempre burrose, merito anche del display a 90 Hz. La vera domanda, però, riguarda la compatibilità software. Le app native per ARM64, come il browser Edge, l’intera suite Office e app di terze parti come DaVinci Resolve, Adobe Photoshop e Lightroom, volano. Sono veloci ad aprirsi, scattanti nell’esecuzione e incredibilmente parche nei consumi. Per tutto il resto, c’è l’emulatore Prism, che traduce al volo le istruzioni x86/x64 in un linguaggio comprensibile al chip ARM. E qui, devo ammetterlo, i passi avanti sono stati enormi. La maggior parte delle applicazioni che uso quotidianamente, inclusa la suite Adobe Creative Cloud (con qualche eccezione), funziona senza problemi apparenti. Certo, c’è un leggero calo di prestazioni e un impatto maggiore sulla batteria, ma nulla che comprometta il lavoro. L’altro pilastro dell’esperienza software è Copilot+. L’integrazione dell’intelligenza artificiale, accelerata dalla potente NPU da 45 TOPS, è profonda e tangibile. Funzioni come Recall (che permette di “riavvolgere” la propria attività sul PC), Cocreator in Paint (che genera immagini da schizzi e testo) e i sottotitoli live con traduzione in tempo reale per qualsiasi contenuto audio, trasformano il modo di interagire con il PC. Se il mio telefono Android squilla, con Nearby Share lo collego e posso trasferire foto, file video, appunti. Tutto fa senso, tutto è sotto controllo. Non ho sentito la mancanza di iCloud, e la continuità con smartphone e tablet Android è perfetta, creando un ecosistema di lavoro coeso e sorprendentemente efficiente.

Prestazioni e autonomia

Dentro questo chassis sottile c’è un cuore ARM con prestazioni da laptop potente. Il modello con cui lavoro ha 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB, e sembra un mini desktop. Nello specifico, il meraviglioso Qualcomm Snapdragon X Plus. La reattività del sistema è il primo aspetto che colpisce: le app si aprono quasi istantaneamente, il multitasking con decine di tab aperte su Edge, documenti Office e app di messaggistica in background non lo impensierisce minimamente. Ma la vera prova del nove, per me, è l’editing video. Apro DaVinci Resolve (la versione nativa per ARM), carico i miei file 4K a 10-bit dalla Sony, e la timeline scorre fluida. Posso applicare color correction, aggiungere titoli e transizioni con un’anteprima in tempo reale a piena risoluzione. L’esportazione di un filmato di 5 minuti in 4K richiede un tempo paragonabile a quello di un ultrabook di fascia alta con processore Intel, ma con un vantaggio cruciale: il Surface Pro rimane completamente silenzioso e appena tiepido al tatto. Zero ventole fastidiose, zero surriscaldamento aggressivo. È tutto incredibilmente efficiente. Per quanto riguarda l’autonomia, siamo su un altro pianeta rispetto ai precedenti Surface Pro basati su Intel. Con il mio utilizzo misto (scrittura, web, mail, un po’ di fotoritocco e streaming video), riesco a coprire tra le 8 e le 9 ore di lavoro attivo [00:11:48], staccandolo dalla presa la mattina e arrivando a sera con ancora un margine di sicurezza. Se invece mi dedico a sessioni intensive di editing video 4K, l’autonomia scende a circa 4-5 ore, un risultato comunque notevole. E la ricarica rapida è una salvezza: in meno di mezz’ora si recupera circa il 50-60% della batteria.

Display

Il display è il punto di contatto primario con qualsiasi dispositivo, e Microsoft ha sempre posto grande attenzione su questo componente. Lo schermo da 12 pollici di questo Surface Pro non fa eccezione. La scelta del formato 3:2 è, a mio avviso, vincente per la produttività: offre uno spazio verticale maggiore rispetto ai classici 16:9, rendendolo perfetto per leggere testi, navigare pagine web e, soprattutto, per tenere aperte finestre affiancate senza sentirsi costantemente allo stretto. Gmail, un documento Word e una finestra del browser, tutto insieme, e riesco a lavorare bene senza scrollare compulsivamente. La risoluzione, che potremmo definire una FullHD+ (2160 x 1440 pixel), garantisce una densità di pixel elevata, con testi e immagini sempre nitidi e definiti. Il refresh rate dinamico fino a 90 Hz contribuisce a una sensazione di fluidità generale, sia nello scrolling delle pagine che nelle animazioni di sistema. I colori sono naturali, ben calibrati, e la luminosità massima è più che sufficiente per l’uso in interni. Tuttavia, qui emerge uno dei pochi, veri limiti del pannello: la finitura lucida, unita a una luminosità di picco non eccezionale, lo rende poco leggibile sotto la luce diretta del sole [00:03:42]. Lavorare in un parco o al tavolino di un bar in una giornata assolata diventa una sfida. Non è uno schermo “wow” per godersi film in HDR, ma è uno strumento di lavoro eccezionale. Ed è touch, ovviamente: il tocco e la penna rispondono immediatamente. No lag, no fronzoli, solo una risposta precisa e affidabile che invita all’interazione diretta.

Test

Per mettere alla prova il Surface Pro 2025, ho deciso di simulare tre scenari d’uso reali, che rappresentano il mio tipico flusso di lavoro quando sono lontano dalla scrivania principale. La metodologia è stata semplice: usare il dispositivo come unico computer per un’intera settimana, monitorando prestazioni percepite, stabilità e autonomia in contesti diversi, con una connessione Wi-Fi 6 domestica.

Il primo test è stato quello del “giornalista in mobilità“. Una giornata passata tra casa, un caffè e una sala stampa. Il carico di lavoro consisteva in scrittura intensiva su Word, ricerca web con oltre 20 tab aperte su Edge (tra cui alcuni servizi web-app pesanti come Google Analytics e un CMS), gestione della posta su Outlook, partecipazione a due videochiamate di un’ora su Teams e fotoritocco leggero su una decina di immagini RAW con Lightroom. In questo scenario, il Surface Pro si è comportato in modo impeccabile. La reattività è stata costante, il passaggio tra le applicazioni istantaneo e la gestione della RAM eccellente. La webcam Quad HD, supportata dagli effetti “Studio” accelerati dalla NPU (sfocatura dello sfondo, contatto visivo automatico), ha offerto una qualità video superiore alla media. La batteria mi ha portato dalle 8 del mattino alle 18 di sera con ancora un 15% di carica residua.

Il secondo scenario è stato quello del “creativo on-the-go“. Ho dedicato un intero pomeriggio all’editing di un progetto video per YouTube. Ho montato una clip di circa 8 minuti utilizzando esclusivamente filmati 4K a 10-bit H.265. Ho usato DaVinci Resolve, che gira in modo nativo su ARM. Il software ha gestito senza problemi una timeline con due tracce video, color grading, titoli animati e una traccia audio. La riproduzione in tempo reale era fluida a piena risoluzione e l’esportazione finale ha richiesto circa 12 minuti. Ho provato anche a eseguire lo stesso montaggio su Premiere Pro [00:12:23], che al momento gira ancora in emulazione: le performance sono state leggermente inferiori, con qualche scatto occasionale nell’anteprima, e il tempo di esportazione è salito a quasi 20 minuti, con un consumo di batteria visibilmente superiore. Questo dimostra quanto sia cruciale la disponibilità di software nativo.

Il terzo e ultimo test è stato quello della “workstation improvvisata“. Ho collegato il Surface Pro a un monitor esterno 4K tramite una delle porte USB-C, insieme a un hub a cui erano connessi un mouse, una tastiera meccanica e un SSD esterno. Il dispositivo ha gestito il doppio display senza incertezze, permettendomi di lavorare con un setup esteso. In questa configurazione, ho stressato il multitasking spingendolo al limite, con macchine virtuali leggere, compilazione di codice e, contemporaneamente, riproduzione di video in 4K. Anche in questo caso, il sistema è rimasto reattivo e, soprattutto, completamente silenzioso. Un’esperienza quasi surreale per chi è abituato al ronzio delle ventole dei laptop tradizionali sotto sforzo.

Approfondimenti

Il processore Snapdragon X Plus: un’analisi dettagliata

Il vero cuore pulsante di questa rivoluzione è il Qualcomm Snapdragon X Plus. Per anni, il duopolio Intel-AMD ha dominato il mercato dei PC, ma l’arrivo dei chip ARM custom di Qualcomm segna un punto di svolta. Basato sull’architettura dei core Oryon, sviluppata dal team Nuvia (composto da ex ingegneri Apple), questo SoC a 10 core non è un semplice processore per dispositivi mobili adattato a un PC. È stato progettato da zero per offrire prestazioni da laptop con un’efficienza energetica da smartphone. La sua forza risiede in un equilibrio notevole tra performance single-core, fondamentali per la reattività del sistema, e una solida capacità multi-core, essenziale per i carichi di lavoro più impegnativi come il rendering video o la compilazione. Ma il vero game-changer è la NPU Hexagon, capace di 45 TOPS. Questo “cervello” dedicato all’intelligenza artificiale scarica la CPU e la GPU da compiti specifici, come l’elaborazione del linguaggio naturale, il riconoscimento di immagini o gli effetti video in tempo reale, eseguendoli localmente sul dispositivo con una velocità e un’efficienza impensabili fino a poco tempo fa. È questo componente che abilita le funzionalità esclusive di Copilot+ e che proietta il Surface Pro in una nuova categoria di “AI PC”.

Windows on ARM: maturità e limiti dell’emulazione

Parlare di Windows su processori ARM evoca, nei veterani del settore, ricordi di tentativi falliti e prestazioni deludenti (qualcuno ha detto Windows RT?). Ma la versione attuale di Windows 11 on ARM è un sistema operativo maturo, stabile e sorprendentemente completo. Il merito va in gran parte a Prism, il nuovo layer di emulazione dinamica che traduce le applicazioni scritte per processori x86/x64. A differenza dei precedenti tentativi, Prism è incredibilmente efficiente. La maggior parte delle app a 32 e 64 bit, dai software di produttività ai browser alternativi, funziona senza che l’utente si accorga di essere in un ambiente emulato. Tuttavia, i limiti esistono. Software che richiedono un’integrazione a basso livello con l’hardware, come alcuni antivirus di terze parti, macchine virtuali complesse o driver per periferiche datate, possono ancora presentare incompatibilità. Lo stesso vale per i videogiochi, specialmente quelli che si affidano a sistemi anti-cheat che non sono stati aggiornati per funzionare in questo ambiente. La transizione è in corso e il numero di app native cresce ogni giorno, ma chi dipende da software di nicchia molto specifici dovrebbe verificare la compatibilità prima di fare il grande passo. Per il 95% degli utenti, però, l’esperienza sarà fluida e senza intoppi.

Accessori esterni: l’ecosistema necessario

La tastiera attach-able, la Surface Pro Flex Keyboard, è un pezzo di ingegneria notevole. Solida, si aggancia magneticamente con un “clack” soddisfacente e può essere usata sia collegata fisicamente sia in modalità wireless via Bluetooth. La digitazione è un piacere: i tasti hanno una corsa adeguata, sono retroilluminati e ben distanziati. Il trackpad in vetro, più grande rispetto alle generazioni precedenti, è elegantemente reattivo e supporta tutte le gesture di Windows 11. E poi c’è la Surface Slim Pen: splendida da usare. Leggera, con un feedback aptico che simula la sensazione della carta, è perfetta per prendere appunti, disegnare o interagire con l’interfaccia. L’ho usata per annotare PDF, firmare documenti e persino per correggere un montaggio video, segnando i punti di taglio direttamente sulla timeline [00:08:14]. L’ho trovato praticissimo, come avere un mini MacBook con una penna intelligente. Unico problema: la sensazione al tatto è forse un po’ troppo “plastica” e, soprattutto, il costo. Questi accessori sono quasi indispensabili per sfruttare appieno il potenziale del dispositivo, ma vanno acquistati a parte, facendo lievitare il prezzo totale di diverse centinaia di euro. Io ho approfittato di un bundle, ma il prezzo di listino rimane un ostacolo.

Confronto con l’iPad Pro M4: due filosofie a confronto

È impossibile non paragonare il Surface Pro all’iPad Pro, specialmente ora che entrambi montano processori potentissimi di derivazione ARM. Ma si tratta di due filosofie agli antipodi. L’iPad Pro è un tablet eccezionale che sta cercando, con fatica, di diventare un computer. Il Surface Pro è un computer eccezionale che può, all’occorrenza, diventare un tablet. La differenza è tutta nel software. iPadOS è un sistema operativo mobile, con un multitasking limitato e un file system che, sebbene migliorato, resta ancora lontano dalla flessibilità di un vero desktop. Il Surface Pro, con Windows 11, offre una libertà totale: posso installare qualsiasi applicazione, gestire i file come voglio, collegare qualsiasi periferica senza preoccuparmi della compatibilità. Per un flusso di lavoro professionale che richiede flessibilità e l’uso di software specifici, il Surface Pro vince a mani basse. D’altra parte, l’iPad Pro eccelle nell’esperienza “tablet”, con un ecosistema di app ottimizzate per il tocco e una semplicità d’uso ineguagliabile. La scelta dipende interamente dalle proprie esigenze: se cercate la massima versatilità e un sostituto completo del laptop, il Surface è la scelta giusta. Se il vostro mondo è primariamente mobile e basato su app, l’iPad Pro resta il re indiscusso.

Sicurezza e connettività: dal Pluton al Wi-Fi 7

In un’era di crescente attenzione alla sicurezza informatica, Microsoft ha integrato nel Surface Pro il processore di sicurezza Microsoft Pluton. Progettato in collaborazione con AMD e Intel, Pluton è un chip dedicato che protegge le credenziali, le chiavi di crittografia e i dati sensibili direttamente a livello hardware, rendendo il dispositivo intrinsecamente più sicuro contro attacchi fisici e malware. L’autenticazione biometrica è affidata a Windows Hello, che tramite la webcam a infrarossi esegue una scansione del volto rapida e precisa, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Lo sblocco è immediato. Sul fronte della connettività, il Surface Pro è a prova di futuro. Le due porte USB-C non sono semplici porte dati, ma supportano gli standard USB4 e Thunderbolt 4, garantendo una velocità di trasferimento fino a 40 Gbps e la possibilità di pilotare due monitor 4K esterni. Ho collegato monitor, dischi ad alta velocità, interfacce audio e microfoni: tutto funziona senza il minimo problema. Il supporto al Wi-Fi 7 assicura connessioni wireless più stabili e veloci con i router compatibili, mentre il Bluetooth 5.4 migliora l’efficienza e la portata dei dispositivi collegati. È una dotazione completa che ti consente di creare una vera e propria workstation in uno zaino.

Funzionalità

Oltre alle prestazioni pure, è l’insieme delle funzionalità uniche che definisce l’identità del Surface Pro. La sua natura 2-in-1 è la più evidente: in un attimo passa da laptop compatto a tavoletta grafica, da blocco per gli appunti a schermo per presentazioni. Il kickstand integrato è il fulcro di questa versatilità, un elemento che può sembrare banale ma che, nell’uso quotidiano, si rivela di una comodità impagabile. Le funzionalità Copilot+, accelerate dalla NPU, rappresentano il secondo pilastro. Non si tratta solo di avere un chatbot a portata di clic, ma di un’intelligenza artificiale pervasiva che migliora l’esperienza d’uso: la trascrizione e traduzione live dei sottotitoli funziona con qualsiasi audio di sistema, trasformando video e call in lingue straniere. La funzione Recall (attualmente in beta e oggetto di discussioni sulla privacy) crea una memoria fotografica di tutto ciò che facciamo sul PC, rendendo possibile una ricerca contestuale incredibilmente potente. Infine, l’integrazione con la Surface Slim Pen è profonda. Non è solo uno stilo, ma uno strumento contestuale che permette di scrivere a mano in qualsiasi campo di testo, di prendere appunti al volo e di interagire con le app creative con una precisione e una naturalezza che il mouse non potrà mai eguagliare.

Pregi e difetti

Dopo settimane di utilizzo intenso, è possibile tracciare un bilancio chiaro e onesto di questo dispositivo. Il Microsoft Surface Pro 2025 è una macchina di altissimo livello, ma non è esente da compromessi. Ho cercato di riassumere i punti chiave in uno schema, per offrire una visione d’insieme.

Pregi: Prestazioni ed efficienza del chip Snapdragon: Veloce, reattivo e sempre silenzioso, con un’autonomia eccellente. Design, materiali e portabilità: Leggero, solido e incredibilmente versatile grazie al kickstand. Integrazione AI con Copilot+: Funzionalità intelligenti e utili che migliorano la produttività. Qualità della tastiera e della penna: Accessori (costosi) che offrono un’esperienza d’uso di primo livello. Connettività completa: Due porte Thunderbolt 4 e Wi-Fi 7 lo rendono a prova di futuro.

Difetti: Accessori venduti separatamente: Tastiera e penna sono quasi indispensabili, ma aumentano notevolmente il costo finale. Luminosità del display: Insufficiente per un uso confortevole all’aperto sotto la luce del sole. Compatibilità software: Sebbene l’emulazione sia ottima, qualche app di nicchia o gioco potrebbe ancora avere problemi. Prezzo di partenza elevato: Si posiziona nella fascia alta del mercato, specialmente se accessoriato.



Prezzo

Affrontiamo l’elefante nella stanza: il prezzo. Il Microsoft Surface Pro 2025 si posiziona in una fascia di mercato decisamente premium. Il modello base, con 16 GB di RAM e 256 GB di SSD, parte da un listino di 1.229€. La configurazione che ho provato io, con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD, sale a circa 1.800€. A queste cifre, bisogna aggiungere il costo degli accessori: circa 180€ per la Surface Pro Flex Keyboard e altri 150€ per la Surface Slim Pen. Il conto finale può facilmente superare i 2.000€, una cifra importante che lo mette in diretta competizione con i MacBook Pro di Apple e gli ultrabook top di gamma di Dell e HP. Il valore percepito, tuttavia, è alto. Si paga per l’innovazione del processore ARM, per l’integrazione AI, per la versatilità del form factor e per la qualità costruttiva. Fortunatamente, le offerte online non mancano. Io lo consiglio da Amazon scontato a meno di 800€ [00:15:19] per la versione base (senza accessori), un prezzo che lo trasforma in un vero affare e ne aumenta drasticamente l’appetibilità, rendendolo un “best buy” per chi cerca una workstation mobile senza compromessi [00:15:45].

Conclusioni

Quindi, a chi è rivolto questo Surface Pro? Farò aprire le ginocchia a qualche fan della mela dicendo questo: il Surface Pro 2025 da 12″ mi ha fatto dimenticare il MacBook Air 2024 con M3. Ora ho qualità di editing video, produttività e libertà mobile in un formato comodo e incredibilmente efficiente. È il dispositivo ideale per il professionista sempre in movimento, per lo studente universitario che ha bisogno di un unico device per studiare e svagarsi, e per il creativo che vuole uno strumento potente e flessibile per lavorare ovunque [00:09:40]. È una macchina che non teme le sfide, capace di passare dalla scrittura di un articolo all'editing di un video 4K con una disinvoltura impressionante. A chi non lo consiglio? A chi cerca un tablet puro per la fruizione di contenuti: in quel caso, un iPad o un tablet Android di fascia alta offrono un'esperienza più focalizzata e un ecosistema di app più vasto [00:16:47]. Ma se, come me, vivete a cavallo tra il mondo della produttività e quello della creazione, e state costruendo un ecosistema aperto e flessibile, allora questo Surface Pro non è solo un'opzione: è la risposta. Anche senza iCloud, Apple Watch o Continuity — perché il mio ecosistema Android (Pixel 10, Nothing Headphone 1) ora gira con me, forte e senza frizioni. È la dimostrazione che il futuro del personal computing è silenzioso, efficiente e, soprattutto, intelligente.