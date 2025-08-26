OPPO Serie Reno14: fotografia AI e design da sogno

La Serie OPPO Reno14 debutta a Milano il 2 settembre, portando sul mercato italiano una gamma che unisce fotografia AI e design d’autore. I nuovi Reno14 5G e Reno14 F & FS 5G nascono per chi vuole distinguersi. Billy Zhang, Presidente Overseas Marketing, Sales, and Services di OPPO, ha sottolineato come la serie offra un’esperienza unica, frutto di ricerca tecnologica e stile distintivo. Il pubblico europeo attendeva da tempo questo momento.

Fotografia che sorprende in ogni condizione e design iridescente: un OPPO unico

La domanda di prestazioni fotografiche avanzate cresce senza sosta. L’OPPO Reno14 risponde con la AI Flash Photography, capace di catturare immagini nitide e ricche di dettagli anche in scenari difficili. Gli strumenti di editing OPPO AI rendono ogni foto un’opera personalizzata, con un tocco rapido e preciso. La serie invita a sperimentare, a spingersi oltre, a immortalare momenti in modo creativo. Davanti a condizioni di luce complesse, chi non desidera scatti impeccabili? La tecnologia così aiuta chiunque ad avere i risultati migliori, anche quando non si è proprio dei grandi fotografi.

Il design della Serie OPPO Reno14 è ispirato alla Iridescent Mermaid. Un processo a più strati regala riflessi unici e finiture cangianti, capaci di catturare lo sguardo da ogni prospettiva. La bellezza incontra la funzionalità, in un look che non passa inosservato. Durante lo stesso evento sarà presentato anche OPPO Watch X2 Mini, ampliando l’ecosistema smart del brand. Restare connessi diventa più semplice, più elegante, più intuitivo. Il lancio non si ferma all’evento. Sul OPPO Store è già attiva una promozione: fino al 30 settembre sarà possibile registrarsi per ottenere 50€ di sconto sull’acquisto della Serie Reno14. I possessori di un dispositivo OPPO potranno aderire tramite verifica IMEI, mentre i nuovi utenti avranno accesso all’offerta iscrivendosi alla newsletter ufficiale. Il conto alla rovescia è iniziato. La Serie Reno14 promette dunque così di ridefinire il concetto di smartphone, unendo fotografia, intelligenza artificiale e design luminoso.