Expert: PROMO HOT targate Samsung con un regalo inaspettato

Dal 27 luglio al 30 settembre 2025 l’attenzione è su Expert. Qui la moda domestica prende forma attraverso grandi elettrodomestici Samsung capaci di trasformare la cucina e la lavanderia in spazi dove la tecnologia diventa protagonista. Ogni acquisto si accompagna a un omaggio: un microonde Grill Fry con funzione di frittura ad aria del valore di 159 euro. A chi non serve una friggitrice/microonde del genere? Le sue tante funzionalità, la comodità e poi permette di preparare pranzetti gustosi senza olio così anche se si è a dieta non ci si sente in colpa, no? Expert è un colpo sicuro e propone i prezzi più top, perché non approfittarne? Giusto?

Expert ha un mondo di tecnologia tutto da scoprire

Nelle vetrine Expert il frigorifero doppia porta serie 7300 classe E con dispenser acqua si presenta a 899 euro, mentre il combinato RB38C774DSA/EF da 390 litri classe D è disponibile a 849 euro. Da Expert spicca anche il frigorifero combinato air space ecoflex AI classe E a 949 euro, proposto nella versione standard e in quella nera.

Sul fronte cottura, Expert mette in primo piano il forno elettrico Samsung classe A+ a 949,90 euro, mentre per la fascia premium il protagonista è il Bespoke AI classe A a 1299 euro. Expert dedica attenzione anche alla lavanderia con la lavatrice serie 6400D AI Control classe A a 548,90 euro e con la AI Control ecodosatore serie 5300T classe A a 449 euro. Ogni proposta di Expert non è soltanto un prezzo ma una dichiarazione di stile, pensata per chi cerca la combinazione ideale tra tecnologia, qualità e dettagli che fanno scena.