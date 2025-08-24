LG presenta i frigoriferi Fit & Max a IFA 2025

LG Electronics ha scelto l’IFA 2025 di Berlino per presentare la nuova gamma di frigoriferi Fit & Max, progettata con particolare attenzione alle esigenze del mercato europeo. L’obiettivo è offrire elettrodomestici che uniscano consumi ridotti, tecnologie intelligenti e una struttura compatta capace di integrarsi negli spazi tipici delle abitazioni del continente. Frutto di una ricerca mirata sulle abitudini domestiche, la linea Fit & Max promette di alzare il livello in termini di sostenibilità, praticità e qualità costruttiva.

Design intelligente e tecnologie AI al servizio della cucina solo con LG

Il punto di forza di questi modelli è l’efficienza energetica. Il nuovo combinato con congelatore inferiore supera gli standard della classe A, mentre il French Door ottiene la certificazioneA, un traguardo raro per questa categoria. A rendere possibile questo risultato contribuiscono un sistema di isolamento ottimizzato e funzionalità basate su intelligenza artificiale, che apprendono i ritmi familiari e regolano il compressore nei momenti di minor utilizzo. La promessa è un taglio significativo ai consumi, senza sacrificare le prestazioni di raffreddamento.

Oltre all’efficienza, i frigoriferi Fit & Max puntano a risolvere le sfide quotidiane delle cucine compatte. La cerniera Zero Clearance consente di aprire le porte fino a 110° anche a ridosso delle pareti, mentre il design Premium Flat Door assicura un aspetto moderno e lineare. L’intelligenza artificiale integrata supporta la gestione degli alimenti. La funzione AI Fresh, ad esempio, abbassa preventivamente la temperatura nei periodi di maggiore utilizzo, così da garantire freschezza costante.

Tra le tecnologie di conservazione figurano Linear Cooling, che mantiene stabile la temperatura interna, Door Cooling+ per un raffreddamento rapido e uniforme e Fresh Converter+, che rende la zona dedicata regolabile in base alle necessità. La versione French Door si distingue per il doppio dispenser acqua e ghiaccio compatto, che libera spazio utile, e per interni rinnovati con mensole più profonde e cassetti ottimizzati. La variante con congelatore inferiore offre invece la massima flessibilità grazie a mensole regolabili su sette livelli e accessori riposizionabili. Insomma, con queste soluzioni, LG conferma la volontà di guidare il settore degli elettrodomestici verso un futuro in cui sostenibilità e innovazione diventano inseparabili.