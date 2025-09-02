Esselunga: nuove PROMO su elettronica e casa ora in volantino extra

Quando si parla di promozioni, pochi store riescono a creare attesa come Esselunga. Il catalogo si apre con dispositivi di ogni tipo possibile: dagli smartphone per restare sempre connessi, agli accessori audio di ultima generazione, fino a soluzioni per il benessere e la cura della persona. Ogni proposta è pensata per chi cerca affidabilità e stile, senza rinunciare al risparmio. Esselunga propone quindi non un semplice elenco, ma decisamente di meglio. È la dimostrazione che tecnologia e casa possono convivere con un budget contenuto e che la qualità può davvero essere alla portata di tutti, oltre al fatto che il tech può essere acquistato durante la spesa.

Ora si può toccare con mano l’ebbrezza del risparmio: offerte Amazon e codici sconto attendono! I canali Telegram Codiciscontotech [cliccare su questo link qua] e Tecnofferte [entrare qui su] spalancano le porte a prezzi abbattuti. Non serve attendere, basta un gesto per trasformare lo shopping in una scarica di pura adrenalina.

Volantino super tech special edition da Esselunga

Il volantino Esselunga parte con lo Apple iPhone 16 128 GB a 698 euro, disponibile anche in versione bianca allo stesso prezzo, simbolo di eleganza e potenza. Al suo fianco, le Apple AirPods quarta generazione a 159 euro completano l’esperienza musicale con un design riconoscibile e funzionale. Per chi preferisce soluzioni più accessibili, Esselunga inserisce lo Xiaomi Redmi A3 a soli 78 euro, che rappresenta un compromesso ideale tra semplicità e prestazioni.

La Smatech TV QLED 32QW01V a 129 euro e lo ZTE Blade V70 Vita a 98 euro, entrambi pensati per chi cerca divertimento e connettività a basso costo. Esselunga non trascura la cucina, presentando la Moulinex Easy Fry Max 5L Forest a 74,99 euro, un alleato per sperimentare piatti gustosi senza esagerare con i grassi. Per la cura della casa Esselunga propone lo Xiaomi Truclean W20 lavapavimenti 3 in 1 a 172,99 euro, mentre la cura personale trova spazio con il Philips OneBlade 360 blade 5in1 a 32,94 euro. Infine, Esselunga arricchisce il catalogo con lo smartwatch Amazfit GTS 3 Graphite Black a 59,99 euro.