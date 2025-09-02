Batterie zinco-ione: più veloce, più duratura

Chiunque possieda uno smartphone o un’auto elettrica ha sentito dire almeno una volta che la ricarica rapida rovina le batterie. È diventata quasi una regola non scritta: più in fretta le carichi, più in fretta si consumano. Ma un gruppo di ricercatori americani ha appena dimostrato che questa convinzione non vale per tutte le tecnologie. Anzi, con le batterie zinco-ione accade il contrario: più la ricarica è veloce, più la batteria diventa stabile e duratura.

Dal litio allo zinco: la nuova era delle batterie rapide

La scoperta arriva da un team del Georgia Tech guidato dal professor Hailong Chen, che ha osservato un comportamento radicalmente diverso da quello delle comuni batterie al litio. Queste ultime, sottoposte a cicli rapidi, rischiano di surriscaldarsi e degradarsi. Le celle allo zinco, invece, reagiscono come se trovassero un equilibrio migliore proprio quando vengono spinte a lavorare più intensamente.

Il tallone d’Achille di questa tecnologia, finora, era la formazione dei dendriti, minuscole strutture metalliche che crescono durante la ricarica e finiscono per danneggiare gli strati interni, compromettendo sicurezza e durata. Eppure, caricando le batterie zinco-ione a correnti elevate, i ricercatori hanno notato che questi fastidiosi aghi non si formano. Al loro posto compare uno strato ordinato e compatto, un po’ come i libri messi in fila sugli scaffali di una libreria. Un effetto controintuitivo, ma che potrebbe cambiare le regole del gioco.

A rendere il tutto ancora più interessante c’è il confronto con il litio, che oggi domina il mercato ma porta con sé problemi noti: costi elevati, dipendenza da materie prime rare, rischi di incendio e processi di riciclo complessi. Lo zinco, al contrario, è abbondante, economico, sicuro e molto più semplice da riciclare. In un momento in cui la domanda di energia cresce senza sosta, queste caratteristiche non sono affatto marginali.

Il gruppo ha potuto osservare il comportamento dello zinco in tempo reale grazie a un dispositivo di monitoraggio che analizzava centinaia di condizioni di ricarica diverse. Non si trattava solo di verificare se la batteria funzionasse, ma di studiare la trama dei depositi metallici mentre prendevano forma. Ora resta da ottimizzare il catodo e sperimentare nuove combinazioni con altri materiali, ma la direzione è chiara: se questa strada porterà davvero a batterie più sicure, economiche e veloci da ricaricare, potremmo trovarci davanti a una piccola rivoluzione energetica.