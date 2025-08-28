Amazon per festeggiare i suoi 15 anni propone tre giorni di offerte imperdibili

Quindici anni possono sembrare un battito di ciglia, eppure, rivelano un percorso fatto di trasformazioni e di abitudini che si sono evolute insieme alla vita quotidiana delle persone. Nel 2010, quando Amazon ha aperto le porte del suo negozio virtuale in Italia, lo shopping online era ancora una novità. Oggi, dopo un decennio e mezzo, è diventato un gesto naturale, parte integrante del modo in cui gli italiani scelgono, acquistano e ricevono ciò di cui hanno bisogno. Per celebrare tale traguardo, dal 2 al 4 settembre Amazon propone un evento speciale. Si tratta di tre giorni di offerte esclusive, promozioni riservate e iniziative pensate per rendere la ricorrenza una vera festa digitale.

Amazon: ecco i dettagli sulle promo per i 15 anni

All’interno della vetrina “15 anni di Amazon Italia” si potrà scoprire un vasto assortimento di sconti che toccano ogni categoria. Dall’elettronica all’abbigliamento, dai prodotti per la casa ai giochi per bambini, fino ai marchi più noti e amati. Come ha sottolineato Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon Italia, l’obiettivo è migliorare l’esperienza d’acquisto e rendere più semplice trovare ciò che serve, nel minor tempo possibile.

Per rendere la ricorrenza ancora più coinvolgente, sono state introdotte due iniziative speciali. La prima è uno sconto immediato di 15 euro per chi effettua un ordine di almeno 75 euro su prodotti selezionati venduti e spediti da Amazon. Opzione disponibile per i primi 150.000 clienti che inseriranno il codice indicato entro il 5 settembre. La seconda è la “Ruota dell’anniversario”, un concorso digitale che mette in palio gift card Amazon dal valore di 500 euro. Per partecipare basta accedere all’app di shopping, girare la ruota virtuale e attendere l’estrazione finale, che premierà 45 fortunati partecipanti.

A guidare i clienti in tale esperienza c’è anche Rufus, l’assistente virtuale basato su intelligenza artificiale generativa. Quest’ultimo è in grado di offrire risposte personalizzate e suggerimenti rapidi, rendendo la ricerca ancora più intuitiva e immediata.