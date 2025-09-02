AliExpress sconta uno smartphone Redmi a soli 50 euro

La promozione che AliExpress ha deciso di attivare giusto in questi giorni è una delle migliori di sempre, proprio perché permette al consumatore finale di mettere le mani su uno smartphone Redmi a un prezzo estremamente conveniente. Lo sconto è valido per tutti, senza vincoli particolari cui sottostare e permette di acquistare il Redmi A3.

Smartphone lanciato nel corso del 2024, incarna pienamente la filosofia dell’azienda, ovvero cercare di offrire il massimo con la minima spesa. Il suo display è da 6,7 pollici di diagonale, si appoggia ovviamente a tecnologia IPS LCD con refresh rate a 90Hz, passando anche per 16 milioni di colori, risoluzione di 720 x 1650 pixel e protezione Gorilla Glass 3. Se da un lato il pannello appare essere più che sufficiente, dall’altro il processore si ritrova perfettamente in linea con la fascia di prezzo, essendo comunque un MediaTek Helio G36, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, che viene affiancato a sua volta dalla presenza di 3GB di RAM e fino a 64GB di memoria interna (ma che comunque sono espandibili con microSD).

AliExpress, quanto costa Redmi A5

Come vi abbiamo accennato, il suo punto di forza è chiaramente il prezzo finale di vendita, se pensate che comunque parte da 116 euro, e oggi può essere vostro con un investimento finale di soli 52,99 euro, vi permette a tutti gli effetti di capire quanto sia importante la riduzione che AliExpress ha messo in pratica giusto questi giorni. Se lo volete acquistare, vi potete collegare subito qui.

Tra le altre specifiche tecniche degne di nota possiamo annoverare la presenza, nella parte posteriore, di due sensori fotografici: principale da 8 megapixel, seguito poi da un piccolissimo sensore da 0,08 megapixel, che in pratica serve davvero a poco. La batteria, infine, è un componente da 5000 mAh, quantitativo più che valido e sufficiente per la maggior parte degli utilizzi e l’usabilità quotidiana.