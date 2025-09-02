WhatsApp, in arrivo novità che riguarderanno gli stati

WhatsApp è ancora la piattaforma per la messaggistica più usata dagli utenti di tutto il mondo.

Per fare ciò è rimanere sempre tra le applicazioni più amate, nonostante una concorrenza da non sottovalutare, WhatsApp tende a cambiare costantemente, introducendo sempre nuove funzioni che possano interessare a nuovi e vecchi utenti.

Proprio recentemente WhatsApp sta per rilasciare delle funzionalità che potrebbero cambiare del tutto alcune dinamiche sull’applicazione.

Un esempio è la possibilità di creare un username da associare al proprio account, in modo tale da usufruire di una privacy e di una sicurezza maggiori, non comunicando il proprio numero di telefono ma bensì semplicemente gli username per accettare con gli utenti.

Ma le novità continuano, e WhatsApp sta preparando delle funzioni davvero incredibili che riguarderanno gli stati.

WhatsApp: cosa cambierà sugli stati?

Sin dalla loro introduzione, gli stati su WhatsApp si sono aggiornati con il tempo, tanto che adesso è possibile postare non solo foto, ma anche video, link, canzoni e contenuti multimediali di qualsiasi genere.

Inoltre, recentemente WhatsApp aveva già aggiornato gli stati, permettendo di avere una piccola anteprima dei contatti più recenti che hanno visualizzato lo stato.

Quest’opzione ha sicuramente velocizzato la visualizzazione dei contatti che hanno visionato gli aggiornamenti degli stati.

E ora saranno in arrivo altre due funzioni da non perdere per gli utenti di iOS.

La prima funzione che arriverà a breve su WhatsApp permetterà agli utenti di condividere il proprio stato soltanto con gli amici stretti.

In sostanza è quello che già succede su Instagram, con gli stati delicati agli amici stretti che si coloreranno di un colore diverso rispetto agli altri.

La seconda funzione, invece, è data per velocizzare la condivisione dello stato, permettendo agli utenti di pubblicare un contenuto cliccando direttamente sull’opzione “My Status’’.

Le funzioni sono in fase di sviluppo e verranno rilasciate nelle settimane successive.