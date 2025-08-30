Vodafone lancia una nuova offerta da 6,99€ con 100GB in 5G

Vodafone rinnova il suo listino e lancia una proposta che mira a conquistare i clienti appartenenti alla concorrenza. L’offerta, disponibile a 6,99€ al mese, è riservata a chi decide di effettuare la portabilità del numero provenendo da Iliad, PosteMobile o da altri operatori virtuali selezionati.

Il pacchetto include 100GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. La promozione, attivabile esclusivamente online o tramite la funzione “Ti richiamiamo noi”, azzera il costo di attivazione e quello di spedizione della SIM. Per i nuovi clienti, dunque, l’ingresso nel mondo Vodafone avviene senza spese extra.

Vodafone e la nuova offerta mobile: cosa include e come funziona

Un aspetto interessante riguarda la possibilità di scegliere liberamente tra SIM fisica ed eSIM, a seconda della compatibilità del proprio smartphone. La portabilità del numero richiede in media da tre a sette giorni lavorativi, mentre il trasferimento del credito residuo avviene entro otto giorni, se richiesto in fase di acquisto.

L’operatore promette anche una continuità di servizio fino a 48 ore in caso di esaurimento del credito, permettendo agli utenti di continuare a chiamare e navigare senza interruzioni. A ciò si aggiungono servizi inclusi come la segreteria telefonica e il recall, che segnala quando un numero occupato torna disponibile.

Per chi preferisce non pensare alle ricariche manuali, Vodafone propone l’opzione di addebito automatico, con accrediti da 5€ ogni volta che il credito scende sotto questa soglia. Sul fronte delle prestazioni, il gestore sottolinea i riconoscimenti ricevuti da società indipendenti come Ookla, Opensignal e nPerf, che hanno certificato Vodafone come una delle reti 5G più veloci e affidabili in Italia. L’offerta a 6,99€ si presenta quindi come una delle più competitive sul mercato per rapporto prezzo/servizi, soprattutto considerando la qualità della rete 5G e i benefici aggiuntivi inclusi. Per tante altre offerte convenienti vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’ operatore.