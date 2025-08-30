Ad
NewsOfferteOperatori TelefoniciVodafone

Vodafone lancia una nuova offerta da 6,99€ con 100GB in 5G

Vodafone lancia una promo speciale per chi arriva da Iliad, Poste e altri operatori

scritto da Ilenia Violante
Vodafone

Vodafone rinnova il suo listino e lancia una proposta che mira a conquistare i clienti appartenenti alla concorrenza. L’offerta, disponibile a 6,99€ al mese, è riservata a chi decide di effettuare la portabilità del numero provenendo da Iliad, PosteMobile o da altri operatori virtuali selezionati.

Il pacchetto include 100GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. La promozione, attivabile esclusivamente online o tramite la funzione “Ti richiamiamo noi”, azzera il costo di attivazione e quello di spedizione della SIM. Per i nuovi clienti, dunque, l’ingresso nel mondo Vodafone avviene senza spese extra.

Vodafone e la nuova offerta mobile: cosa include e come funziona

Un aspetto interessante riguarda la possibilità di scegliere liberamente tra SIM fisica ed eSIM, a seconda della compatibilità del proprio smartphone. La portabilità del numero richiede in media da tre a sette giorni lavorativi, mentre il trasferimento del credito residuo avviene entro otto giorni, se richiesto in fase di acquisto.

L’operatore promette anche una continuità di servizio fino a 48 ore in caso di esaurimento del credito, permettendo agli utenti di continuare a chiamare e navigare senza interruzioni. A ciò si aggiungono servizi inclusi come la segreteria telefonica e il recall, che segnala quando un numero occupato torna disponibile.

Per chi preferisce non pensare alle ricariche manuali, Vodafone propone l’opzione di addebito automatico, con accrediti da 5€ ogni volta che il credito scende sotto questa soglia. Sul fronte delle prestazioni, il gestore sottolinea i riconoscimenti ricevuti da società indipendenti come Ookla, Opensignal e nPerf, che hanno certificato Vodafone come una delle reti 5G più veloci e affidabili in Italia. L’offerta a 6,99€ si presenta quindi come una delle più competitive sul mercato per rapporto prezzo/servizi, soprattutto considerando la qualità della rete 5G e i benefici aggiuntivi inclusi. Per tante altre offerte convenienti vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’ operatore.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !