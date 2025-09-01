Ad
TIM: offerte di settembre 2025 fino a 300GB in 5G, battuta Iliad

Con le promo di TIM si può avere il meglio e la conferma arriva anche da questo mese di settembre che è pieno di opportunità

scritto da Felice Galluccio
Il mercato delle tariffe mobili non si ferma mai, e TIM sceglie di rafforzare la sua presenza con una serie di offerte che puntano su quantità generose di dati, minuti illimitati e l’inclusione del 5G. Le soluzioni spaziano da proposte entry level a opzioni pensate per i più giovani o per chi arriva da specifici gestori. Non c’è bisogno di dire altro su questo provider che negli anni si è dimostrato sempre uno dei migliori in assoluto e che ora continua a battere la concorrenza.

Le offerte Power tra 6,99€ e 9,99€

Tra le novità troviamo la TIM Power Supreme, al prezzo di 7,99€ al mese. La tariffa è dedicata a chi lascia Iliad o un operatore virtuale come Fastweb e PosteMobile, con un pacchetto che include 250 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS.

Di taglio simile è la TIM Power Iron, proposta a 6,99€ mensili, sempre rivolta agli ex clienti Iliad e MVNO. In questo caso i giga sono 200, con minuti e 200 SMS inclusi. Una soluzione più economica, ma ugualmente ricca.

C’è poi la TIM Power Special New, pensata per chi proviene da Iliad e dagli operatori virtuali: 300 giga in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS, al costo di 9,99€.

Diverso il target della TIM Power Special Pro, riservata invece a chi porta il numero da WindTre o Very Mobile. Qui il pacchetto comprende 100 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, sempre a 9,99€ al mese.

TIM Young: la scelta per gli under 30

Accanto alle Power, TIM ha inserito nel listino la TIM Young, offerta dedicata agli under 30. Con 9,99€ al mese, garantisce 200 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, rappresentando una delle opzioni più complete per i più giovani.

Con queste soluzioni, TIM ribadisce la propria strategia: offrire pacchetti differenziati e personalizzati a seconda della provenienza degli utenti o della fascia d’età, mantenendo prezzi competitivi e un forte focus sulla connettività in 5G.

