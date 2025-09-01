Vivo V60 Lite vicino al lancio, trapelano specifiche e dettagli tecnici

Il debutto del nuovo Vivo V60 Lite si fa sempre più vicino e, come spesso accade, le indiscrezioni stanno iniziando a delineare un quadro piuttosto chiaro delle sue specifiche principali. Questo nuovo smartphone, pensato per la fascia media, punterà ad offrire un equilibrio tra prestazioni, design e autonomia, con l’obiettivo di rafforzare la posizione di Vivo in un segmento sempre più competitivo.

Vivo V60 Lite si avvicina al lancio, emergono altri dettagli sulla sua scheda tecnica

Secondo le ultime anticipazioni, Vivo V60 Lite sarà equipaggiato con un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, per garantire fluidità nella navigazione e un’esperienza visiva più immersiva. A bordo dovrebbe esserci un chip Snapdragon di fascia media, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD.

Sul fronte fotografico, V60 Lite dovrebbe integrare una tripla fotocamera posteriore guidata da un sensore principale da 64 MP, accompagnato da un ultra-grandangolare e da un sensore di profondità, mentre la fotocamera frontale da 32 MP sarà pensata per selfie di qualità e videochiamate nitide. Un altro punto di forza sarà la batteria. Secondo i rumor, lo smartphone monterà un’unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44 W, capace di garantire un’autonomia generosa senza compromettere i tempi di ricarica necessari.

Come da tradizione per i dispositivi Vivo, non mancheranno un sensore di impronte digitali sotto il display, connettività 5G, NFC e un software aggiornato basato su Android 15 con personalizzazioni FuntouchOS. Mentre il design riprenderà le linee eleganti già viste sulla serie V60 che precede questo nuovo modello, con cornici sottili e una finitura posteriore riflettente disponibile in più colorazioni. A differenza di altri dettagli, il prezzo non è ancora ufficiale, ma tutto lascia pensare ad una cifra aggressiva per conquistare utenti alla ricerca di un device completo senza spendere troppo.