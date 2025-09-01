Samsung nuovo budget phone

Samsung amplia la propria gamma di smartphone economici con il nuovo Galaxy A07, ufficialmente lanciato sul mercato indonesiano e destinato ad arrivare a breve anche in altri Paesi, inclusa l’Europa. Si tratta dell’erede diretto del Galaxy A06, con cui condivide la filosofia di base: offrire un dispositivo affidabile ed essenziale a un prezzo estremamente contenuto, ma con una sorpresa che lo rende unico nel suo segmento.

Sei anni di aggiornamenti per un entry-level

La caratteristica che distingue il nuovo Galaxy A07 dagli altri smartphone della stessa fascia non è tanto l’hardware, quanto il supporto software. Samsung ha deciso di garantire sei anni di aggiornamenti del sistema operativo e altrettanti di patch di sicurezza. Una scelta insolita per un dispositivo dal prezzo di circa 80 euro, che in genere si accontenta di due o tre anni di supporto limitato.

Con questa mossa, Samsung punta a dare maggiore longevità al prodotto, intercettando le esigenze di chi cerca uno smartphone economico ma non vuole doverlo sostituire dopo poco tempo. Un trattamento che, finora, era riservato soltanto ai modelli di fascia più alta.

Sul fronte hardware, il Galaxy A07 adotta un display LCD HD+ da 6,7 pollici, con refresh rate a 90Hz. Una caratteristica non scontata per un entry-level, che consente di godere di una navigazione più fluida, animazioni più reattive e un’esperienza migliore nello scorrimento delle app o nella visione dei contenuti multimediali.

Non si tratta quindi solo di un grande schermo, ma anche di un pannello in grado di rendere più gradevole l’uso quotidiano, aspetto che potrebbe fare la differenza rispetto ad altri smartphone della stessa fascia.

Processore aggiornato e maggiore efficienza

Il cuore del nuovo Galaxy A07 è il MediaTek Helio G99, che sostituisce l’Helio G85 montato sul modello precedente. Si tratta di un processore octa-core più recente e più efficiente, capace di gestire con maggiore disinvoltura le attività quotidiane e i giochi leggeri.

Pur restando uno smartphone pensato per un utilizzo essenziale, l’upgrade del chip garantisce prestazioni migliori, soprattutto per chi usa molte applicazioni contemporaneamente o ama cimentarsi con titoli meno impegnativi dal punto di vista grafico.

Fotocamere semplici ma funzionali

Il comparto fotografico del Galaxy A07 è composto da una fotocamera principale da 50 MP e da un sensore di profondità da 2 MP, utile per migliorare la resa dei ritratti. All’anteriore, nel notch a goccia, trova posto una fotocamera da 8 MP, pensata per selfie e videochiamate.

Si tratta di un set di sensori basilare, in linea con il posizionamento del dispositivo, ma che offre comunque un buon livello di qualità per scatti e contenuti social, grazie anche all’ottimizzazione software di Samsung.

Uno dei punti forti del Galaxy A07 è la batteria da 5.000 mAh, che assicura una giornata piena di utilizzo senza difficoltà, anche in scenari più intensivi. La ricarica supporta fino a 25W, un valore superiore a quello di molti smartphone concorrenti della stessa fascia.

Da notare però che, come ormai accade su gran parte dei modelli Samsung, il caricabatterie non è incluso nella confezione: una scelta che mira a ridurre i costi e l’impatto ambientale, ma che potrebbe non piacere a tutti gli utenti.

Il Galaxy A07 non rinuncia a un design semplice ma curato, disponibile in tre colorazioni: Nero, Verde e Violetto. La costruzione è solida e certificata IP54, che garantisce protezione contro polvere e schizzi d’acqua, un dettaglio non sempre presente in questa fascia di prezzo. Il lettore di impronte è collocato lateralmente, una soluzione pratica che facilita lo sblocco del dispositivo senza compromettere l’estetica.

Prezzo e configurazioni

Il nuovo entry-level di Samsung sarà disponibile in diverse configurazioni di memoria: 4 GB di RAM con 64 GB di storage, fino a versioni più generose con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Lo storage è espandibile tramite microSD, opzione sempre apprezzata dagli utenti attenti al budget. Il prezzo di partenza è fissato intorno agli 80 euro al cambio, rendendo il Galaxy A07 uno degli smartphone più accessibili nel listino Samsung.