Samsung Galaxy M07, ecco cosa possiamo aspettarci

Il colosso sudcoreano Samsung annuncerà a breve sul mercato mobile un nuovo smartphone appartenente alla gamma Galaxy M. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy M07. Nel corso delle ultime ore sono emerse diverse informazioni riguardanti le sue presunte specifiche tecniche. Stando a quanto è emerso, potrebbe trattarsi di una versione re-branded di un altro device dell’azienda.

Samsung Galaxy M07 in arrivo, sarà un re-branded di Samsung Galaxy A07?

In queste ultime ore sono emerse alcune delle presunte specifiche tecniche del prossimo smartphone del colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Samsung Galaxy M07. Stando alle specifiche tecniche emerse, sembra che quest’ultimo sarà in realtà una versione re-branded di un altro dispositivo dell’azienda, ovvero il Samsung Galaxy A07, il quale è stato annunciato ufficialmente soltanto qualche giorno fa.

Le specifiche tecniche di entrambi sembrano infatti coincidere. Non sarebbe inoltre la prima volta che l’azienda presenta dei re-branded, destinati evidentemente per mercati differenti. Stando a quanto è emerso, comunque, vi riassumiamo le presunte specifiche tecniche del prossimo device di casa Samsung.

Samsung Galaxy M07 – presunte specifiche tecniche

Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.7 pollici con risoluzione pari a 720 x 1600 pixel e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz

Processore MediaTek Helio G99

Tagli di memoria con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno

Doppia fotocamera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP e sensore ausiliario da 2 MP

Fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP

Batteria con una capienza pari a 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 25W

Sistema operativo installato a bordo Android 15

Spessore 7.6 mm

Peso complessivo 184 grammi

Altro: certificazione di resistenza IP54

Si parla inoltre in rete del suo possibile prezzo per il mercato indiano. Secondo quanto è emerso, Samsung Galaxy M07 sarà distribuito ad un prezzo di circa 90 euro al cambio attuale.