Realme porta la prima Coffee Week a Milano

Milano si prepara a ospitare un appuntamento inedito, la prima “Realme Coffee Week”. Dal 3 al 14 Settembre due caffetterie simbolo della città, SISU e Naëve, si trasformeranno in luoghi dove il caffè diventa pretesto per celebrare creatività, socialità e tecnologia. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di parlare alle nuove generazioni attraverso un linguaggio autentico, fondendo il gusto della tradizione italiana con il design contemporaneo e l’innovazione digitale che contraddistinguono il brand.

Realme Coffee Week: prodotti, esperienze e comunità

La scelta del caffè non è casuale. In Italia questo gesto quotidiano è simbolo di pausa, incontro e condivisione. Realme ha quindi deciso di reinterpretarlo per raccontare uno stile di vita giovane, spontaneo e diretto. La Coffee Week diventa così un’occasione per immergersi in un’esperienza che mette al centro connessioni reali e momenti vissuti, dimostrando come la tecnologia possa inserirsi con naturalezza nella vita di tutti i giorni, senza mai sovrapporsi alla dimensione umana.

L’iniziativa non è pensata come una classica presentazione commerciale. I visitatori potranno degustare diverse tipologie di caffè e, allo stesso tempo, interagire con i dispositivi Realme mostrati. Smartphone come il Realme14 Pro, il GT 7 e il Note 70T saranno esposti accanto al sorprendente prototipo con batteria da 15.000mAh, pensato per chi non vuole rinunciare all’autonomia. A completare il percorso ci saranno gadget esclusivi e attività interattive, come il Lucky Draw, che premierà i partecipanti con bevande e accessori brandizzati.

L’obiettivo di tutto ciò per l’ azienda? Creare un dialogo con i giovani nei luoghi che vivono ogni giorno, portando la tecnologia fuori dagli schemi delle fiere di settore. Milano diventa così la capitale di un format che vuole crescere e replicarsi in altre città italiane. Come dichiarato da Victoria Xi, Chief Marketing Officer di Realme Italia, questa è solo la prima tappa di un viaggio che mira a consolidare un rapporto diretto con la community, trasformando il brand in un compagno di vita quotidiana.