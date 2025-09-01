Nintendo Direct: tra le novità anche Super Mario?

Cosa aspettarsi da un nuovo Nintendo Direct
Proprio il 13 settembre, infatti, ricorrerà l’anniversario del debutto di Super Mario Bros. su NES, avvenuto nel 1985. Un’occasione che Nintendo difficilmente lascerà cadere senza celebrare in grande stile.
I giocatori non si aspettano semplici aggiornamenti, ma vere rivelazioni. La speranza più diffusa riguarda Mario, con il sogno di rivedere una raccolta celebrativa sulla scia di Super Mario 3D All-Stars. Magari arricchita da un remake moderno di Super Mario Galaxy 2. Altre indiscrezioni parlano di una collezione rimasterizzata dei New Super Mario Bros., pensata proprio come tributo all’icona che da quattro decenni rappresenta il volto di Nintendo.
Ma l’interesse non si limita all’idraulico più famoso del mondo. La nuova Switch, disponibile già da alcuni mesi e accolta con un entusiasmo travolgente, ha consolidato la posizione dell’azienda giapponese, ma i piani di medio periodo restano avvolti da un silenzio quasi impenetrabile. Le comunicazioni ufficiali sono ridotte al minimo, e tale vuoto alimenta speculazioni e voci sempre più insistenti.
Inoltre, Metroid Prime 4: Beyond resta una delle attese più pressanti. Nintendo continua a ribadire l’uscita nel 2025, e i fan vogliono finalmente vedere materiale concreto. Infine, non mancano domande aperte su altri franchise storici. Come Animal Crossing, The Legend of Zelda e Super Smash Bros., titoli assenti da troppo tempo dai riflettori.
Non resta che attendere e scoprire ulteriori informazioni riguardo il possibile arrivo di tale nuovo Nintendo Direct di settembre.