Nuovo Nintendo Direct in arrivo per Switch 2 ed i suoi giochi?

Va anche ricordato che, nonostante il Direct del 2 aprile abbia già fornito numerose anticipazioni e annunci importanti, ci sono ancora moltissimi titoli in fase di sviluppo per la Switch 2. Alcuni sono progetti interni a Nintendo, altri invece provengono da studi esterni e collaborazioni di terze parti. Un nuovo showcase rappresenterebbe quindi l’occasione ideale per svelare ulteriori giochi, offrendo così una panoramica più completa su cosa aspettarsi per la nuova piattaforma.

Tra i titoli che potrebbero trovare spazio nel prossimo Direct ci sono giochi molto attesi dal pubblico. Uno su tutti è Donkey Kong: Bananza, previsto per metà luglio e del quale si conoscono ancora pochi dettagli. A ciò si aggiungono due grandi progetti già confermati, ma ancora avvolti nel mistero per quanto riguarda la data d’uscita. Si tratta di Leggende Pokémon: Z-A e Metroid Prime 4: Beyond, entrambi previsti per il 2025.

Dunque, anche senza conferme ufficiali, l’arrivo di un nuovo Nintendo Direct appare più che probabile. L’evento non solo segnerebbe l’avvio ufficiale della nuova era Switch, ma sarebbe anche l’occasione perfetta per entusiasmare i fan con trailer inediti, sorprese e nuove promesse videoludiche.