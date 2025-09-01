Ad
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha problemi di stabilità del frame rate?

Sembra che nemmeno la PS5 Pro garantisce i 60 fps per Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Ecco i dettagli.

scritto da Margareth Galletta
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Il ritorno di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non è più un sogno, ma una data precisa sul calendario: 28 agosto. In quel giorno i giocatori potranno finalmente mettere le mani su Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake del titolo che, a fine 2004, portò su PlayStation 2 una delle avventure più iconiche mai scritte da Hideo Kojima.  L’operazione di Konami non ha mancato di sollevare discussioni e aspettative. A pochi giorni dal debutto, le prime analisi hanno evidenziato quanto il remake scelga la via della fedeltà narrativa e ludica. Lasciando che siano i progressi grafici e tecnici a traghettare l’opera nel presente. Non si tratta quindi di un rifacimento radicale, ma di un lavoro che prova a rispettare il passato, pur mostrando al pubblico ambienti più dettagliati, modelli poligonali raffinati e un’atmosfera più immersiva. Tutto perfetto? Non proprio. La questione più spinosa non riguarda il comparto artistico, quanto piuttosto la stabilità delle prestazioni.

Torna (con qualche intoppo) Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Digital Foundry, che ha esaminato le versioni per PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, ha messo in evidenza criticità che non passano inosservate. Tra cui frame rate incostanti, cali evidenti nei momenti più intensi e un frame time che fatica a mantenere la regolarità necessaria per un’esperienza fluida.

La situazione cambia a seconda della piattaforma. Sulla PS5 base esistono due scelte: una modalità orientata alle prestazioni, con risoluzione variabile tra 720p e 1080p per raggiungere i 60 fps. E una modalità che predilige la qualità grafica, limitata però ai 30 fps pur arrivando a una definizione più alta, fino a 1584p. La PS5 Pro, invece, punta a una sintesi delle due soluzioni, promettendo 60 fps e una risoluzione dinamica intermedia. In realtà, i test hanno dimostrato che proprio tale versione è la meno convincente. L’immagine risulta meno definita rispetto alla modalità prestazioni della PS5 standard e il frame rate non è mai stabile, rendendo l’esperienza altalenante.

Il dito viene puntato contro il motore grafico. Metal Gear Solid Delta sfrutta infatti l’Unreal Engine 5, che in più di un’occasione ha mostrato difficoltà a garantire performance solide. Ciò soprattutto sulle console di tale generazione. Nonostante le straordinarie potenzialità visive, la tecnologia sembra ancora acerba quando si tratta di bilanciare fedeltà grafica e stabilità. Resta la speranza che i futuri aggiornamenti possano risolvere almeno in parte i problemi. Per ora, però, il remake si presenta come un titolo affascinante ma imperfetto.

