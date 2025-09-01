Esselunga: il tech è ora a prezzi SORPRENDENTI

Vi capita mai di dire “ci basta quello che abbiamo” e subito dopo ritrattare appena vedete un’offerta che vi chiama per nome? Succede spesso, soprattutto da Esselunga, dove è pieno di tentazioni, e questa volta i protagonisti sono smartphone, TV e piccoli elettrodomestici che rendono la vita più divertente. Non serve più tenere il vecchio telefono che si spegne da solo o il rasoio che sembra un trattore: Esselunga vi mette davanti alternative convenienti con prezzi che fanno PAURA ( in senso buono ovviamente)!

Esselunga, molto più di quel che vi aspettavate

Lo ZTE Blade V70 Vita è ora a 98 euro, perfetto per chi cerca affidabilità senza spendere troppo. Da non perdere il super Apple iPhone 16 128 GB a 698 euro, disponibile anche in bianco allo stesso prezzo. Per completare il tutto, Esselunga propone le Apple AirPods quarta generazione a 159 euro, ideali per un suono pulito e una libertà assoluta. Lo store vi sorprende con la Smatech TV QLED 32QW01V a 129 euro, perfetta per dare vita al vostro salotto.

Ma non si ferma qui: ecco la Moulinex Easy Fry Max 5L Forest a 74,99 euro, che vi fa sperimentare la frittura in una veste leggera. Esselunga aggiunge anche lo Xiaomi Truclean W20 lavapavimenti 3 in 1 a 172,99 euro, un alleato casalingo che vi farà ringraziare ogni giorno. Se siete appassionati di fitness, Esselunga pensa a voi con lo smartwatch Amazfit GTS 3 Graphite Black a 59,99 euro, pronto a seguirvi in ogni sfida. Non dimenticate il Philips OneBlade 360 blade 5in1 a 32,94 euro, perché anche lo stile ha il suo prezzo… piccolo! Infine, Esselunga vi conquista con lo Xiaomi Redmi A3 a soli 78 euro, la prova che tecnologia e convenienza possono andare d’accordo.